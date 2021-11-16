Отправлено: - 09:49

Николаич I:

А причём тут российский учёт, почему на этом делается такой акцент?



Цитата:Тут вот какое дело. Едете вы, скажем, на казахских номерах по российской дороге, а там везде камеры понаставлены. Все снижают скорость, чтобы писем счастья не нахватать, а вам пофигу, ведь вас еще найти нужно. Вы смеясь обгоняете всех, наслаждаясь своей безнаказанностью и эта эйфория начинает распространяться на все дорожные ситуации. Через короткое время вы уже чувствуете себя способным проехать на красный свет, развернуться через сплошную, спокойно ехать по встречке.Точно так же чувствуют себя водители с российскими номерами на наших дорогах, это примерно как получить индульгенцию от местных дорожных служб еще одним бонусом к покупке дешевого автомобиля. Но сейчас, похоже, хотят объединить базы и штрафовать нарушителей с любыми номерами. А для этого необходимо, чтобы все авто состояли на учете или там, или здесь. Чтобы побороть любой беспредел нужен порядок и суровая справедливость.