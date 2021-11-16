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Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42853
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
Отправлено: 16.11.21 - 15:56
ДТП произошло сегодня, 16 ноября, около 14.00 на проспекте Кобланды батыра. Водитель на автомашине «Ваз-2112» с российским учетом сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1378
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 15:56
зря перестали авто с росс.учетом забирать на штраф-стоянки, вот наглядное подтверждение
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 131
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 16:26
А есть статистика по ДТП, совершенных по вине водителей с Казахстанским учётом?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2223
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
Отправлено: 16.11.21 - 16:27
Теперь будут усиленно АКЦЕНТИРОВАТЬ в прессе, что авария произошла с участием авто с российскими номерами.
Товарищи "россияне" - срочно учите ПДД, не лихачьте и не пейте за рулём.
[Исправлено: ACROS, 16.11.2021 - 16:28]
Товарищи "россияне" - срочно учите ПДД, не лихачьте и не пейте за рулём.
[Исправлено: ACROS, 16.11.2021 - 16:28]
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 38
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
Отправлено: 16.11.21 - 16:58
Цитата:
Чисто по моим наблюдениям если меня обгоняют на высокой скорости(явно превышают), едут по двойной сплошной(с выездом на встречку) или переезжают перекресток на запрещенный сигнал светофора, в 90% случаев это авто с российским учетом.
[Исправлено: Didos, 16.11.2021 - 16:59]
ladas:
А есть статистика по ДТП,
А есть статистика по ДТП,
Чисто по моим наблюдениям если меня обгоняют на высокой скорости(явно превышают), едут по двойной сплошной(с выездом на встречку) или переезжают перекресток на запрещенный сигнал светофора, в 90% случаев это авто с российским учетом.
[Исправлено: Didos, 16.11.2021 - 16:59]
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 103
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 18:12
Как-то я обогнал одного полумужика на иномарке и он обиделся, гнался за мной, сигналил и в конце концов вынудил меня остановиться перекрыв дорогу корпусом авто. Думал будет бить, но как я и сказал, оказался полумужиком и вызвал ментов. Дал им запись погони. Меня оштрафовали за то, что я не показал манёвр, не включил поворотник. Не серьезно в общем, так как даже судья видел, что вопрос тухловат и смотрела на него как на дебила. В ходе разбирательства эксперты выяснили, что он выходил на встречу и создал угрозу движения для других. Я встречно обратился в ГАИ, но реакции от них не было. Просто оставили без ответа. Это я к чему. Чтобы навести порядок, получается можно предоставить видео нарушения и нарушителя должны! наказать. Я так думаю!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4924
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 18:20
У нас в рудненской соцсети бурно обсуждают как подростки кидаются под машину в игре "беги или умри", а сегодня лично у меня пытался бомж броситься под машину, но я езжу медленно и тот потерпел фиаско, потому что я его просто объехал. Видимо с наступающими холодами им нужно искать тёплый приют любыми путями...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 659
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 21:48
Цитата:
Чисто по моим наблюдениям если меня обгоняют на высокой скорости(явно превышают), едут по двойной сплошной(с выездом на встречку) или переезжают перекресток на запрещенный сигнал светофора, в 90% случаев это авто с российским учетом.
---
А кто за рулём? Россияне? Или же всё-таки казахстанцы?
ПыСы Очередное нагнетание с этими российскими номерами.
Didos:
ак
ак
Чисто по моим наблюдениям если меня обгоняют на высокой скорости(явно превышают), едут по двойной сплошной(с выездом на встречку) или переезжают перекресток на запрещенный сигнал светофора, в 90% случаев это авто с российским учетом.
---
А кто за рулём? Россияне? Или же всё-таки казахстанцы?
ПыСы Очередное нагнетание с этими российскими номерами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 351
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 21:53
Ко мне под колеса кидался полоумный подросток, но потом струсил. И наезд не состоялся.Жду когда для них придумают игру, что бы они залазили под лезвия пилорамы или ложились под поезд. Надо избавлять общество от деградирующих слоев.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 520
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 22:05
Водители на тазах с РФ учётом чувствуют безнаказанность и по этому повсеместно нарушают ПДД.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 193
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 23:06
А причём тут российский учёт, почему на этом делается такой акцент? От того, на каком учёте стоит машина, зависит знание ПДД, внимательность и аккуратность вождения? Если бы этот же водитель за день до случившегося поставил своё авто на каз учёт, то никого тогда б не сбил?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1642
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
Отправлено: 17.11.21 - 09:49
Цитата:
Тут вот какое дело. Едете вы, скажем, на казахских номерах по российской дороге, а там везде камеры понаставлены. Все снижают скорость, чтобы писем счастья не нахватать, а вам пофигу, ведь вас еще найти нужно. Вы смеясь обгоняете всех, наслаждаясь своей безнаказанностью и эта эйфория начинает распространяться на все дорожные ситуации. Через короткое время вы уже чувствуете себя способным проехать на красный свет, развернуться через сплошную, спокойно ехать по встречке.
Точно так же чувствуют себя водители с российскими номерами на наших дорогах, это примерно как получить индульгенцию от местных дорожных служб еще одним бонусом к покупке дешевого автомобиля. Но сейчас, похоже, хотят объединить базы и штрафовать нарушителей с любыми номерами. А для этого необходимо, чтобы все авто состояли на учете или там, или здесь. Чтобы побороть любой беспредел нужен порядок и суровая справедливость.
Николаич I:
А причём тут российский учёт, почему на этом делается такой акцент?
А причём тут российский учёт, почему на этом делается такой акцент?
Тут вот какое дело. Едете вы, скажем, на казахских номерах по российской дороге, а там везде камеры понаставлены. Все снижают скорость, чтобы писем счастья не нахватать, а вам пофигу, ведь вас еще найти нужно. Вы смеясь обгоняете всех, наслаждаясь своей безнаказанностью и эта эйфория начинает распространяться на все дорожные ситуации. Через короткое время вы уже чувствуете себя способным проехать на красный свет, развернуться через сплошную, спокойно ехать по встречке.
Точно так же чувствуют себя водители с российскими номерами на наших дорогах, это примерно как получить индульгенцию от местных дорожных служб еще одним бонусом к покупке дешевого автомобиля. Но сейчас, похоже, хотят объединить базы и штрафовать нарушителей с любыми номерами. А для этого необходимо, чтобы все авто состояли на учете или там, или здесь. Чтобы побороть любой беспредел нужен порядок и суровая справедливость.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14531
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
Отправлено: 17.11.21 - 09:57
Цитата:
При том что на российском учете (а фактически на безучетных машинах) гоняют ушлые граждане, которые хотели обойти закон и купить машину подешевле. А если они так поступают с законом, то и на дорогах они ведут себя точно так же - обходят где никто не видит, потому что им нужно.
Николаич I:
А причём тут российский учёт, почему на этом делается такой акцент? От того, на каком учёте стоит машина, зависит знание ПДД, внимательность и аккуратность вождения?
А причём тут российский учёт, почему на этом делается такой акцент? От того, на каком учёте стоит машина, зависит знание ПДД, внимательность и аккуратность вождения?
При том что на российском учете (а фактически на безучетных машинах) гоняют ушлые граждане, которые хотели обойти закон и купить машину подешевле. А если они так поступают с законом, то и на дорогах они ведут себя точно так же - обходят где никто не видит, потому что им нужно.
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