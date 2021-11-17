Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...

Отправлено: - 09:34

//на место коррупционера приходит другой коррупционер, продолжает работать по той же схеме или более изощренно, или придумывает новые схемы"//



а в это время на самом верху говорят об удаленке для родителей,

о наказании семейных дебоширов.

а тут страну коррупция на коленки поставила,

или как уточнили,на карачки,

и поднимать ее особенного рвения не видно.