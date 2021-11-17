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≡ "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год те же преступления" - глава Антикора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42853
"Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год те же преступления" - глава Антикора
Отправлено: 17.11.21 - 09:34
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Председатель Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов заявил, что борьба со взяточничеством в Казахстане напоминает коррупционную яму, так как на место одного задержанного коррупционера приходит другой, с еще более изощренной схемой.
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* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14226
Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...
Отправлено: 17.11.21 - 09:34
#1
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//на место коррупционера приходит другой коррупционер, продолжает работать по той же схеме или более изощренно, или придумывает новые схемы"//

а в это время на самом верху говорят об удаленке для родителей,
о наказании семейных дебоширов.
а тут страну коррупция на коленки поставила,
или как уточнили,на карачки,
и поднимать ее особенного рвения не видно.
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