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≡ "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42853
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 00:06
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Путешественник Дамир КУЩЕЕВ приехал в Костанай на велосипеде сегодня, 16 ноября. На брифинге в РСК он отметил, что наша страна не приспособлена для велотуризма, а "картинка в телевизоре и в реальности сильно отличаются друг от друга".
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11127
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 00:06
#1
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14072
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 00:12
#2
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Цитата:
В прошлом году вместе с братом мы организовали велотрип "Путь к Абаю" - прошли пешком 1 200 км от Алматы до Семея.

В чем прикол? Ну есть же поезда, машины, самолеты. Хочется просто педали покрутить - крути генератор, сэкономишь на электричестве :lol:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
351
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 00:16
#3
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Так и не сказал правды путешественник. Что погнало его в дорогу? Про плохие дороги мы уже слышали! У одного акима дороги золото,у другой давно забил на все в своей округе.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
351
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 06:16
#4
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Был один министр по туризму, обещал туристам теплые туалеты на всех трассах. Всегда его вспоминаю, когда взбираюсь в туалете на астанинской трассе доску с дырками.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
351
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 06:26
#5
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Омерзительно все это! Кушать свою министерскую пайку и ничего не сделать! Как мужик мог бы собрать денег у родственников хоть на один туалет, и построить его давно! В Бахрейне, в безводной стране, на пляжах давно все это сделано. В Казахии что мешает сделать это, кроме природной лени и бескультурья!

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:29]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2223
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 09:08
#6
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Цитата:
maxsaf:
В чем прикол


В хобби. Кто то взбирается на Джомолунгму, кто то рыбачит, кто то браконерствует:- вон Рашкин в России, депутат ГосДумы от коммунистов в свободное время от заседании, собирает туши только что и кем то отстрелянных оленей в багажник своей машины и отвозит к себе домой, а этот - велопробеги по дорогам Казахстана.

Цитата:
Доктор СИЗШ:
хоть на один туалет, и построить его давно


Скоро на трассе Карабутак-Рудны, возле с. Алшановка откроется оборудованный и теплый туалет по последнему слову техники, так по крайней мере его рекламирует КазАвтоЖол. Посмотрим.

[Исправлено: ACROS, 17.11.2021 - 09:13]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14226
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 09:12
#7
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///Многие наши соотечественники не знают, где находится Костанай.//

пещерный век, что сказать.
такие "соотечественники " нам не нужны.
что за звери такие?
Кустанай- это была житница большой великой страны ,
ее каждый день в новостях тв и по радио упомянали.
курсировали поезда по всему СССР,
с названиями маршрутов Кустанай-Москва и подобными.
назывались улицы ,корабли в других городах страны.
приземлялись космонавты на кустанайщине.
да уж.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2223
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 09:19
#8
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не знают, где находится Костанай.//
Цитата:
alex_60:


Что то в это мало вериться: как это , тем более он же передвигался по трассе ведущий в Костанай, тамошние люди, попутчики его, тем более должны знать куда и в какой город ведёт дорога. Да любой житель Казахстана знает город Костанай и Костанайскую область. Дамир болтнул для красного словца.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14226
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 09:23
#9
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я уж грешным делом подумал, в продолжение,
что некоторые "соотечественники" считают
что Кустанай находится в России.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14226
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 09:26
#10
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Цитата:
ACROS:
. Дамир болтнул для красного словца.


типа как Христофор Колумб открыл Америку, правда тот
плыл на трех судах,
так этот турист на велике открыл Кустанай
для "многих соотечественников".
слава,почет,признание..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
520
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 09:45
#11
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По ширине хари и животу ну никак не скажешь что он прошёл пешком 1200 км и на велосипеде преодолел такое расстояние...скорее всего его за поворотом сопровождало авто
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7898
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 09:55
#12
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Цитата:
- В Костанайской области люди добрее.

Ну да, суровый климат делает их добрыми и милостивыми.... Поэтому, переселив сюда с югов, надо разбавить эту доброту. Ведь что отличает южан... ушлая хитрож...ть... без личной выгоды не будет тебе ни чая, ни баурсаков.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
По ширине хари и животу

не во вкусе вчкушки оказался жигит... Она любит стройных голубоглазых блондинов из Рязани... но все годы скрывает свои чувства ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14226
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 09:58
#13
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///Казахстан не готов к массовому велотуризму. Не хватает не только сервиса, есть необходимость в срочном ремонте дорог.//

похоже он вообще не понимает, что такое велотуризм.
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