Отправлено: - 09:08

maxsaf:

В чем прикол

Доктор СИЗШ:

хоть на один туалет, и построить его давно

[Исправлено: ACROS, 17.11.2021 - 09:13]

Цитата:В хобби. Кто то взбирается на Джомолунгму, кто то рыбачит, кто то браконерствует:- вон Рашкин в России, депутат ГосДумы от коммунистов в свободное время от заседании, собирает туши только что и кем то отстрелянных оленей в багажник своей машины и отвозит к себе домой, а этот - велопробеги по дорогам Казахстана.Цитата:Скоро на трассе Карабутак-Рудны, возле с. Алшановка откроется оборудованный и теплый туалет по последнему слову техники, так по крайней мере его рекламирует КазАвтоЖол. Посмотрим.