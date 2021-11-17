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"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 42853
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 00:06
Путешественник Дамир КУЩЕЕВ приехал в Костанай на велосипеде сегодня, 16 ноября. На брифинге в РСК он отметил, что наша страна не приспособлена для велотуризма, а "картинка в телевизоре и в реальности сильно отличаются друг от друга".
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(Пользователи)
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- Казахстан,Костанай
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- Сообщений:
- 11127
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 00:06
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(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
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- 14072
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 00:12
Цитата:
В чем прикол? Ну есть же поезда, машины, самолеты. Хочется просто педали покрутить - крути генератор, сэкономишь на электричестве
В прошлом году вместе с братом мы организовали велотрип "Путь к Абаю" - прошли пешком 1 200 км от Алматы до Семея.
В чем прикол? Ну есть же поезда, машины, самолеты. Хочется просто педали покрутить - крути генератор, сэкономишь на электричестве
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 00:16
Так и не сказал правды путешественник. Что погнало его в дорогу? Про плохие дороги мы уже слышали! У одного акима дороги золото,у другой давно забил на все в своей округе.
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 06:16
Был один министр по туризму, обещал туристам теплые туалеты на всех трассах. Всегда его вспоминаю, когда взбираюсь в туалете на астанинской трассе доску с дырками.
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 06:26
Цитата:
Омерзительно все это! Кушать свою министерскую пайку и ничего не сделать! Как мужик мог бы собрать денег у родственников хоть на один туалет, и построить его давно! В Бахрейне, в безводной стране, на пляжах давно все это сделано. В Казахии что мешает сделать это, кроме природной лени и бескультурья!
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:29]
Доктор СИЗШ:
Омерзительно все это! Кушать свою министерскую пайку и ничего не сделать! Как мужик мог бы собрать денег у родственников хоть на один туалет, и построить его давно! В Бахрейне, в безводной стране, на пляжах давно все это сделано. В Казахии что мешает сделать это, кроме природной лени и бескультурья!
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:29]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2223
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 09:08
Цитата:
В хобби. Кто то взбирается на Джомолунгму, кто то рыбачит, кто то браконерствует:- вон Рашкин в России, депутат ГосДумы от коммунистов в свободное время от заседании, собирает туши только что и кем то отстрелянных оленей в багажник своей машины и отвозит к себе домой, а этот - велопробеги по дорогам Казахстана.
Цитата:
Скоро на трассе Карабутак-Рудны, возле с. Алшановка откроется оборудованный и теплый туалет по последнему слову техники, так по крайней мере его рекламирует КазАвтоЖол. Посмотрим.
[Исправлено: ACROS, 17.11.2021 - 09:13]
maxsaf:
В чем прикол
В чем прикол
В хобби. Кто то взбирается на Джомолунгму, кто то рыбачит, кто то браконерствует:- вон Рашкин в России, депутат ГосДумы от коммунистов в свободное время от заседании, собирает туши только что и кем то отстрелянных оленей в багажник своей машины и отвозит к себе домой, а этот - велопробеги по дорогам Казахстана.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
хоть на один туалет, и построить его давно
хоть на один туалет, и построить его давно
Скоро на трассе Карабутак-Рудны, возле с. Алшановка откроется оборудованный и теплый туалет по последнему слову техники, так по крайней мере его рекламирует КазАвтоЖол. Посмотрим.
[Исправлено: ACROS, 17.11.2021 - 09:13]
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 09:12
///Многие наши соотечественники не знают, где находится Костанай.//
пещерный век, что сказать.
такие "соотечественники " нам не нужны.
что за звери такие?
Кустанай- это была житница большой великой страны ,
ее каждый день в новостях тв и по радио упомянали.
курсировали поезда по всему СССР,
с названиями маршрутов Кустанай-Москва и подобными.
назывались улицы ,корабли в других городах страны.
приземлялись космонавты на кустанайщине.
да уж.
пещерный век, что сказать.
такие "соотечественники " нам не нужны.
что за звери такие?
Кустанай- это была житница большой великой страны ,
ее каждый день в новостях тв и по радио упомянали.
курсировали поезда по всему СССР,
с названиями маршрутов Кустанай-Москва и подобными.
назывались улицы ,корабли в других городах страны.
приземлялись космонавты на кустанайщине.
да уж.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2223
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 09:19
не знают, где находится Костанай.//
Цитата:
Что то в это мало вериться: как это , тем более он же передвигался по трассе ведущий в Костанай, тамошние люди, попутчики его, тем более должны знать куда и в какой город ведёт дорога. Да любой житель Казахстана знает город Костанай и Костанайскую область. Дамир болтнул для красного словца.
Цитата:
alex_60:
Что то в это мало вериться: как это , тем более он же передвигался по трассе ведущий в Костанай, тамошние люди, попутчики его, тем более должны знать куда и в какой город ведёт дорога. Да любой житель Казахстана знает город Костанай и Костанайскую область. Дамир болтнул для красного словца.
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 09:23
я уж грешным делом подумал, в продолжение,
что некоторые "соотечественники" считают
что Кустанай находится в России.
что некоторые "соотечественники" считают
что Кустанай находится в России.
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 09:26
Цитата:
типа как Христофор Колумб открыл Америку, правда тот
плыл на трех судах,
так этот турист на велике открыл Кустанай
для "многих соотечественников".
слава,почет,признание..
ACROS:
. Дамир болтнул для красного словца.
. Дамир болтнул для красного словца.
типа как Христофор Колумб открыл Америку, правда тот
плыл на трех судах,
так этот турист на велике открыл Кустанай
для "многих соотечественников".
слава,почет,признание..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
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- 22.05.17
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- 520
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 09:45
По ширине хари и животу ну никак не скажешь что он прошёл пешком 1200 км и на велосипеде преодолел такое расстояние...скорее всего его за поворотом сопровождало авто
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
- Сообщений:
- 7898
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 09:55
Цитата:
Ну да, суровый климат делает их добрыми и милостивыми.... Поэтому, переселив сюда с югов, надо разбавить эту доброту. Ведь что отличает южан... ушлая хитрож...ть... без личной выгоды не будет тебе ни чая, ни баурсаков.
Цитата:
не во вкусе вчкушки оказался жигит... Она любит стройных голубоглазых блондинов из Рязани... но все годы скрывает свои чувства
- В Костанайской области люди добрее.
Ну да, суровый климат делает их добрыми и милостивыми.... Поэтому, переселив сюда с югов, надо разбавить эту доброту. Ведь что отличает южан... ушлая хитрож...ть... без личной выгоды не будет тебе ни чая, ни баурсаков.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
По ширине хари и животу
По ширине хари и животу
не во вкусе вчкушки оказался жигит... Она любит стройных голубоглазых блондинов из Рязани... но все годы скрывает свои чувства
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 09:58
///Казахстан не готов к массовому велотуризму. Не хватает не только сервиса, есть необходимость в срочном ремонте дорог.//
похоже он вообще не понимает, что такое велотуризм.
похоже он вообще не понимает, что такое велотуризм.
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