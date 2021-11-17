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≡ "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42852
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 00:06
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Путешественник Дамир КУЩЕЕВ приехал в Костанай на велосипеде сегодня, 16 ноября. На брифинге в РСК он отметил, что наша страна не приспособлена для велотуризма, а "картинка в телевизоре и в реальности сильно отличаются друг от друга".
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11127
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 00:06
#1
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14072
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 00:12
#2
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Цитата:
В прошлом году вместе с братом мы организовали велотрип "Путь к Абаю" - прошли пешком 1 200 км от Алматы до Семея.

В чем прикол? Ну есть же поезда, машины, самолеты. Хочется просто педали покрутить - крути генератор, сэкономишь на электричестве :lol:
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
350
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 00:16
#3
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Так и не сказал правды путешественник. Что погнало его в дорогу? Про плохие дороги мы уже слышали! У одного акима дороги золото,у другой давно забил на все в своей округе.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
350
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 06:16
#4
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Был один министр по туризму, обещал туристам теплые туалеты на всех трассах. Всегда его вспоминаю, когда взбираюсь в туалете на астанинской трассе доску с дырками.
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
350
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 06:26
#5
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Омерзительно все это! Кушать свою министерскую пайку и ничего не сделать! Как мужик мог бы собрать денег у родственников хоть на один туалет, и построить его давно! В Бахрейне, в безводной стране, на пляжах давно все это сделано. В Казахии что мешает сделать это, кроме природной лени и бескультурья!

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:29]
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