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В прошлом году вместе с братом мы организовали велотрип "Путь к Абаю" - прошли пешком 1 200 км от Алматы до Семея.

Цитата:В чем прикол? Ну есть же поезда, машины, самолеты. Хочется просто педали покрутить - крути генератор, сэкономишь на электричестве