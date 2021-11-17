Прогноз на 5 дней
пасмурно-11°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • ЮЗ, 5.64 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 96 из 96«1...949596
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11127
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 00:40
#1426
Комментарий проходит проверку.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14071
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 00:43
#1427
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Иманды болсын! Ин шалла!

Тут запрещено на чужеземных языках выражаться правилами форума. Тут один гос. язык на форуме - русский :lol: ;-)
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:03
#1428
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А должен быть на форуме казахский! Нанимайте переводчиков! Ваши проблемы! Мы в КБ давно содержим переводчиков, вся документация переводится на казахский язык.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14071
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:10
#1429
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗШ:
А должен быть на форуме казахский! Нанимайте переводчиков! Ваши проблемы!

Хахаха)) ну это не ко мне, а к начальству. Сами дорогу найдете, или показать? :lol:
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:11
#1430
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:

Когда монголы правили миром, данная горстка людей не имела вообще своего названия. Проезжали по их степи иностранцы, по всякому их называли в своих летописях.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8140
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:11
#1431
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗШ: А должен быть на форуме казахский! Нанимайте переводчиков! Ваши проблемы!

Нет ваши! :lol:

[Исправлено: elektron, 16.11.2021 - 20:14]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8140
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:12
#1432
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Мы в КБ давно содержим переводчиков, вся документация переводится на казахский язык.

казахский перевели на латиницу, так что придётся все ваши документы по новой переводить. ;-) :lol:
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:20
#1433
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну признайтесь, а хотели бы конечно на немецский язык, что бы мы все перешли? В 1941 году вы же задницы для этого рвали?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8140
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:21
#1434
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗШ:
В 1941 году вы же задницы для этого рвали?

Вы может и рвали там что то, меня тогда и в планах не было :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14071
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:52
#1435
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
казахский перевели на латиницу, так что придётся все ваши документы по новой переводить.

Зачем? Их все равно не читают))
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
659
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:53
#1436
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:

Не спорю, я не ангел. Но чтобы вот так, запросто, обозвать...
---
Я имел в виду совсем другого! Это был ответ на:
-Кто это? И зимой и летом- зелёным цветом? Как его зовут?-Его не зовут, он сам является.-И кто это?
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
659
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:58
#1437
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для желающих общаться на государственном языке есть другие СМИ. Но докторишко с упорство, достойным лучшего применения, пытается здесь установить свои порядки. Тут один уже пытался, машинист фекального поезда.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
659
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 02:02
#1438
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:

У меня не отображаются ссылки и фото Оцифрованного Героического Внучка. Как и не работает кнопка ответа на коммент. Почему-то...Грешу на криво установленную 10-ую Винду.Но я даже рад, что не вижу всего этого непотребства.
Профайл
Страница 96 из 96«1...949596
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS