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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11127
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 00:40
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 00:43
Цитата:
Тут запрещено на чужеземных языках выражаться правилами форума. Тут один гос. язык на форуме - русский
Доктор СИЗШ:
Иманды болсын! Ин шалла!
Иманды болсын! Ин шалла!
Тут запрещено на чужеземных языках выражаться правилами форума. Тут один гос. язык на форуме - русский
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:03
Цитата:
А должен быть на форуме казахский! Нанимайте переводчиков! Ваши проблемы! Мы в КБ давно содержим переводчиков, вся документация переводится на казахский язык.
maxsaf:
А должен быть на форуме казахский! Нанимайте переводчиков! Ваши проблемы! Мы в КБ давно содержим переводчиков, вся документация переводится на казахский язык.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:10
Цитата:
Хахаха)) ну это не ко мне, а к начальству. Сами дорогу найдете, или показать?
Доктор СИЗШ:
А должен быть на форуме казахский! Нанимайте переводчиков! Ваши проблемы!
А должен быть на форуме казахский! Нанимайте переводчиков! Ваши проблемы!
Хахаха)) ну это не ко мне, а к начальству. Сами дорогу найдете, или показать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:11
Цитата:
Когда монголы правили миром, данная горстка людей не имела вообще своего названия. Проезжали по их степи иностранцы, по всякому их называли в своих летописях.
Don Julio:
Когда монголы правили миром, данная горстка людей не имела вообще своего названия. Проезжали по их степи иностранцы, по всякому их называли в своих летописях.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8140
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:11
Цитата:
Нет ваши!
[Исправлено: elektron, 16.11.2021 - 20:14]
Доктор СИЗШ: А должен быть на форуме казахский! Нанимайте переводчиков! Ваши проблемы!
Нет ваши!
[Исправлено: elektron, 16.11.2021 - 20:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8140
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:12
Цитата:
казахский перевели на латиницу, так что придётся все ваши документы по новой переводить.
Доктор СИЗШ:
Мы в КБ давно содержим переводчиков, вся документация переводится на казахский язык.
Мы в КБ давно содержим переводчиков, вся документация переводится на казахский язык.
казахский перевели на латиницу, так что придётся все ваши документы по новой переводить.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:20
Цитата:
Ну признайтесь, а хотели бы конечно на немецский язык, что бы мы все перешли? В 1941 году вы же задницы для этого рвали?
elektron:
Ну признайтесь, а хотели бы конечно на немецский язык, что бы мы все перешли? В 1941 году вы же задницы для этого рвали?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8140
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:21
Цитата:
Вы может и рвали там что то, меня тогда и в планах не было
Доктор СИЗШ:
В 1941 году вы же задницы для этого рвали?
В 1941 году вы же задницы для этого рвали?
Вы может и рвали там что то, меня тогда и в планах не было
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:52
Цитата:
Зачем? Их все равно не читают))
elektron:
казахский перевели на латиницу, так что придётся все ваши документы по новой переводить.
казахский перевели на латиницу, так что придётся все ваши документы по новой переводить.
Зачем? Их все равно не читают))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:53
Цитата:
Не спорю, я не ангел. Но чтобы вот так, запросто, обозвать...
---
Я имел в виду совсем другого! Это был ответ на:
-Кто это? И зимой и летом- зелёным цветом? Как его зовут?-Его не зовут, он сам является.-И кто это?
Don Julio:
Не спорю, я не ангел. Но чтобы вот так, запросто, обозвать...
---
Я имел в виду совсем другого! Это был ответ на:
-Кто это? И зимой и летом- зелёным цветом? Как его зовут?-Его не зовут, он сам является.-И кто это?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 01:58
Для желающих общаться на государственном языке есть другие СМИ. Но докторишко с упорство, достойным лучшего применения, пытается здесь установить свои порядки. Тут один уже пытался, машинист фекального поезда.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 02:02
Цитата:
У меня не отображаются ссылки и фото Оцифрованного Героического Внучка. Как и не работает кнопка ответа на коммент. Почему-то...Грешу на криво установленную 10-ую Винду.Но я даже рад, что не вижу всего этого непотребства.
Don Julio:
У меня не отображаются ссылки и фото Оцифрованного Героического Внучка. Как и не работает кнопка ответа на коммент. Почему-то...Грешу на криво установленную 10-ую Винду.Но я даже рад, что не вижу всего этого непотребства.
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