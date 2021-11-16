Почитал и ничего не понял. Какой такой утиль сбор? Во всём цивилизованном мире, в том числе и России - это вроде премия как, при сдаче старой машины и покупке новой. Только в КЗ опять чего то намудрили.
abaika95: Если у нас дать послабления для граждан завтра у нас по дорогам на мотоповозках из Румынии начнут ездить
А много ли этих "мотоповозок" завезли в Армению, Киргизию, Белоруссию и Россию? Судя по тому, какие машины из этих стран ездят у нас, в полне приличные авто, за исключением конечно утиля (ВАЗов) из России. Россия, благодаря поддержке покупателей авто неплохо обновила автотранспорт в стране. А у нас поддержка производителей/олигархов (не покупателей) все видят к чему привела, к многократному увеличению количества автохлама на дорогах.
Don Julio: Помню, когда вся эта бадяга затевалась, говорили так. Там же в автомобиле, сколько всего вредного и для природы опасного. И масла и жижи разные почтирадиоактивные, и резина и пластик канцерогенный.
Прикол в том, что при утилизации автомобилей вытаскивают все самое ценное, а опасную фигню тупо везут на мусорку
Практически во всём мире, утилизационный сбор минимум компенсируется. Что бы избавиться от "хлама" и только в КЗ хотят нажиться некоторые, приводя в хлам, то что есть. Парадокс. В России например Цитата "Утилизационный сбор, взимаемый государством с собственника, составляет 3400 рублей (для новых авто) и 5200 (для ТС старше трех лет). Но он действует только на машины, выпущенные до сентября 2012 года." Но в то же время Цитата ""В 2021 году при сдаче автомобиля в утилизацию у дилера можно получить сертификат со скидкой на покупку нового. За легковые, в зависимости от модели и состояния, автопроизводители и дилеры могут предложить от 50 тысяч до 175 тысяч рублей, за грузовое авто — от 90 тысяч до 350 тысяч рублей, за внедорожник — до 140 тысяч рублей", — сообщает Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли." Что пошло не так в Казахстане? тут подробнее. Про Германию вообще "молчу" Цитата "Особенно вопрос утилизации стал актуальным после дизельного скандала, поскольку машины с такими двигателями резко упали в цене. Например, Volkswagen Passat 2006 года выпуска можно перепродать всего за 1 тыс. евро, а за утилизацию хозяин машины может получить около 7 тыс. евро. Кроме этого, автосвалка доплатит собственнику за запчасти. Деньги за утилизацию в Германии можно получить, если владелец автомобиля отдает старую машину, а взамен покупает новую от того же производителя. В целом, в зависимости от модели и возраста старого авто можно получить до 10 тыс. евро компенсации." поробнее тут
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