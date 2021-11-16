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abaika95:

Если у нас дать послабления для граждан завтра у нас по дорогам на мотоповозках из Румынии начнут ездить

Цитата:А много ли этих "мотоповозок" завезли в Армению, Киргизию, Белоруссию и Россию? Судя по тому, какие машины из этих стран ездят у нас, в полне приличные авто, за исключением конечно утиля (ВАЗов) из России. Россия, благодаря поддержке покупателей авто неплохо обновила автотранспорт в стране. А у нас поддержка производителей/олигархов (не покупателей) все видят к чему привела, к многократному увеличению количества автохлама на дорогах.