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≡ Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42852
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 12:50
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В Казахстане 31 октября запустили петицию об отмене утилизационного сбора на импортные машины. Сегодня, 16 ноября, количество подписавших превысило 90 тыс человек.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5462
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 22:56
#30
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Цитата:
abaika95:
потомучто машина старше 5 лет и считается хламом

Моей тоете 8 лет уже, и это по нашим дорогам, там заменил только диски передние..
Колодки само собой..
Я бы согласился брать 5ти летний утиль из под япошки или немца..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
346
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 23:09
#31
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Рашке любит и холит свою 5 колонну в соседних странах. Потому и задуманы эти скидки! Казалось, чего проще? Прибыл из другой страны, сдай старые номера и получи новые казахстанские!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8140
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 23:17
#32
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Почитал и ничего не понял. Какой такой утиль сбор? ;-)
Во всём цивилизованном мире, в том числе и России - это вроде премия как, при сдаче старой машины и покупке новой. Только в КЗ опять чего то намудрили. :lol:
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
68
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 23:31
#33
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Цитата:

Только в КЗ опять чего то намудрили.

Все просто. Обогащение некоей фирмы, якобы "утилизирующей", ну и заодно, защита казахстанского (!) автопрома.
Цитата:
Восток-дело тонкое! ©


Цитата:
[b]Доктор СИЗШ:
Рашке любит и холит свою 5 колонну в соседних странах

Или пакистанский шифр или бред. Интересно, правилами форума запрещается отправлять шифрованный комментарии?

[Исправлено: Don Julio, 16.11.2021 - 23:49]
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
834
Re: Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс...
Отправлено: 17.11.21 - 00:13
#34
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Цитата:
abaika95:
Если у нас дать послабления для граждан завтра у нас по дорогам на мотоповозках из Румынии начнут ездить

А много ли этих "мотоповозок" завезли в Армению, Киргизию, Белоруссию и Россию? Судя по тому, какие машины из этих стран ездят у нас, в полне приличные авто, за исключением конечно утиля (ВАЗов) из России. Россия, благодаря поддержке покупателей авто неплохо обновила автотранспорт в стране. А у нас поддержка производителей/олигархов (не покупателей) все видят к чему привела, к многократному увеличению количества автохлама на дорогах.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14071
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 17.11.21 - 00:32
#35
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Цитата:
Don Julio:
Помню, когда вся эта бадяга затевалась, говорили так. Там же в автомобиле, сколько всего вредного и для природы опасного. И масла и жижи разные почтирадиоактивные, и резина и пластик канцерогенный.

Прикол в том, что при утилизации автомобилей вытаскивают все самое ценное, а опасную фигню тупо везут на мусорку :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14071
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 17.11.21 - 00:41
#36
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Цитата:
elektron:
Почитал и ничего не понял. Какой такой утиль сбор?

Не туда почитали. В другую сторону почитайте: что за утилизирующая ТООшка, кто хозяин, куда деньги идут и т.д. :lol: 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8140
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 17.11.21 - 00:49
#37
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Цитата:
maxsaf:
В другую сторону почитайте: что за утилизирующая ТООшка, кто хозяин, куда деньги идут и т.д.

Да тут читать уже не хочется. ;-) Чего не коснись, всё против народа и карман или "свой" или "родственники" :-x
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11127
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 17.11.21 - 00:50
#38
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8140
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 17.11.21 - 01:05
#39
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Практически во всём мире, утилизационный сбор минимум компенсируется. Что бы избавиться от "хлама" и только в КЗ хотят нажиться некоторые, приводя в хлам, то что есть. Парадокс.
В России например
Цитата "Утилизационный сбор, взимаемый государством с собственника, составляет 3400 рублей (для новых авто) и 5200 (для ТС старше трех лет). Но он действует только на машины, выпущенные до сентября 2012 года."
Но в то же время
Цитата ""В 2021 году при сдаче автомобиля в утилизацию у дилера можно получить сертификат со скидкой на покупку нового. За легковые, в зависимости от модели и состояния, автопроизводители и дилеры могут предложить от 50 тысяч до 175 тысяч рублей, за грузовое авто — от 90 тысяч до 350 тысяч рублей, за внедорожник — до 140 тысяч рублей", — сообщает Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли."
Что пошло не так в Казахстане?
тут подробнее.
Про Германию вообще "молчу"
Цитата "Особенно вопрос утилизации стал актуальным после дизельного скандала, поскольку машины с такими двигателями резко упали в цене. Например, Volkswagen Passat 2006 года выпуска можно перепродать всего за 1 тыс. евро, а за утилизацию хозяин машины может получить около 7 тыс. евро. Кроме этого, автосвалка доплатит собственнику за запчасти. Деньги за утилизацию в Германии можно получить, если владелец автомобиля отдает старую машину, а взамен покупает новую от того же производителя. В целом, в зависимости от модели и возраста старого авто можно получить до 10 тыс. евро компенсации."
поробнее тут :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8140
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 17.11.21 - 01:47
#40
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Утилизация

:lol:
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