Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...

Отправлено: - 18:12

Как-то я обогнал одного полумужика на иномарке и он обиделся, гнался за мной, сигналил и в конце концов вынудил меня остановиться перекрыв дорогу корпусом авто. Думал будет бить, но как я и сказал, оказался полумужиком и вызвал ментов. Дал им запись погони. Меня оштрафовали за то, что я не показал манёвр, не включил поворотник. Не серьезно в общем, так как даже судья видел, что вопрос тухловат и смотрела на него как на дебила. В ходе разбирательства эксперты выяснили, что он выходил на встречу и создал угрозу движения для других. Я встречно обратился в ГАИ, но реакции от них не было. Просто оставили без ответа. Это я к чему. Чтобы навести порядок, получается можно предоставить видео нарушения и нарушителя должны! наказать. Я так думаю!