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≡ Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42851
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
Отправлено: 16.11.21 - 15:56
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ДТП произошло сегодня, 16 ноября, около 14.00 на проспекте Кобланды батыра. Водитель на автомашине «Ваз-2112» с российским учетом сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1378
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 15:56
#1
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зря перестали авто с росс.учетом забирать на штраф-стоянки, вот наглядное подтверждение
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
131
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 16:26
#2
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А есть статистика по ДТП, совершенных по вине водителей с Казахстанским учётом?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2218
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
Отправлено: 16.11.21 - 16:27
#3
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Теперь будут усиленно АКЦЕНТИРОВАТЬ в прессе, что авария произошла с участием авто с российскими номерами.
Товарищи "россияне" - срочно учите ПДД, не лихачьте и не пейте за рулём.

[Исправлено: ACROS, 16.11.2021 - 16:28]
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
38
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
Отправлено: 16.11.21 - 16:58
#4
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Цитата:
ladas:
А есть статистика по ДТП,

Чисто по моим наблюдениям если меня обгоняют на высокой скорости(явно превышают), едут по двойной сплошной(с выездом на встречку) или переезжают перекресток на запрещенный сигнал светофора, в 90% случаев это авто с российским учетом.

[Исправлено: Didos, 16.11.2021 - 16:59]
Профайл
П
* Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
103
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 18:12
#5
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Как-то я обогнал одного полумужика на иномарке и он обиделся, гнался за мной, сигналил и в конце концов вынудил меня остановиться перекрыв дорогу корпусом авто. Думал будет бить, но как я и сказал, оказался полумужиком и вызвал ментов. Дал им запись погони. Меня оштрафовали за то, что я не показал манёвр, не включил поворотник. Не серьезно в общем, так как даже судья видел, что вопрос тухловат и смотрела на него как на дебила. В ходе разбирательства эксперты выяснили, что он выходил на встречу и создал угрозу движения для других. Я встречно обратился в ГАИ, но реакции от них не было. Просто оставили без ответа. Это я к чему. Чтобы навести порядок, получается можно предоставить видео нарушения и нарушителя должны! наказать. Я так думаю!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4924
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 18:20
#6
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У нас в рудненской соцсети бурно обсуждают как подростки кидаются под машину в игре "беги или умри", а сегодня лично у меня пытался бомж броситься под машину, но я езжу медленно и тот потерпел фиаско, потому что я его просто объехал. Видимо с наступающими холодами им нужно искать тёплый приют любыми путями...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
654
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 21:48
#7
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Цитата:
Didos:
ак

Чисто по моим наблюдениям если меня обгоняют на высокой скорости(явно превышают), едут по двойной сплошной(с выездом на встречку) или переезжают перекресток на запрещенный сигнал светофора, в 90% случаев это авто с российским учетом.
---
А кто за рулём? Россияне? Или же всё-таки казахстанцы?
ПыСы Очередное нагнетание с этими российскими номерами.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
336
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 21:53
#8
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Ко мне под колеса кидался полоумный подросток, но потом струсил. И наезд не состоялся.Жду когда для них придумают игру, что бы они залазили под лезвия пилорамы или ложились под поезд. Надо избавлять общество от деградирующих слоев.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
519
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 22:05
#9
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Водители на тазах с РФ учётом чувствуют безнаказанность и по этому повсеместно нарушают ПДД.
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