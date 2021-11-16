111: Там кыпчаки в основном воевали.. Монголов там было постольку поскольку..
Ну не будем голословны И других народов было полно И узбеки,и предки татар современных казанских, крымских,сибирских,ногайцы,кавказцы даже страшно сказать итальянцы в золотой орде на стороне чингизидов воевали (это те итальянцы которые в Крыму жили) русские нанимались на службу в орду Русский ратник воевавший на стороне легитимной ханской власти к примеру отрубил голову Ногаю
Цитата:
serg kost: Ранее ссылку на статью кидал. Одних химзаводов, крупнейших в мире, построено и строится больше десятка. Но ты же по ссылкам не ходишь. Твои проблемы...Цитата:
Да особенно ссылки с каких-то на коленке собранных сайтов явно кремлеботского пошиба Цитата:
serg kost: Настолько видит, что никто не хочет в СССР.
Странно А как же все социальные лозунги почти социалистические от либеральной движухи? А как же секта свидетелей совка?(загугли смешная тема) Да и вообще социалисты в России имеют силу Правда ты не интересуешься поэтому не знаешь) Цитата:
serg kost: Для меня на русском языке лучше, чем на немецком. А для тебя?
Для меня без разницы главное образование качественное чтоб было Ну так как На уровне Германии в России какое образование?)) Цитата:
serg kost: С советских времен сеть станций метро увеличилась более чем в 2 раза.
Советская наработка или современная задумка? Цитата:
serg kost: Армата производится. И она лучше любого западного танка.
serg kost: Смартфоны у военных и силовиков только своей разработки, хоть и дорогие
А в Китае дешёвые И не только у военных)) Странно правда? Цитата:
serg kost: Станция своя только у Китая пока. Американская есть? То-то и оно.
Тото и ОНО, что США и не заявляли публично что через 3 года запустят свою орбитальную станцию А на деле очередной рогозинский пшик 10 лет уже как 3 года прошло))) Цитата:
serg kost: А что, Канада и Финляндия это сверхдержавы?!
Итальянский певец Сан-Ремо и таноми))) Шарада Подсказка вверхуЦитата:
serg kost: Или СССР с более низким уровнем жизни, чем даже в Казахстане, не был сверхдержавой?
СССР был по факту как гегемон после второй мировой А Россия пыжится повторить опыт СССР а обс****я на войне с мелкой Украиной))Цитата:
serg kost: Вот ты и тебе подобные постоянно только о России и говорите, а не о каком-то Сомали.
Россия это Сомали ОкЦитата:
serg kost: Раз Россия вам спать и есть спокойно не даёт, значит она на вас влияет.
Так кто спорит то? Россия региональная банановая республика Которая постоянно прыгает на мирных соседей и при этом ставит из себя сверхдержаву Ну это как Ирак постояно бы доставал Кувейт своими придирками и при этом понтил Про себя что Ирак это мировая империя))) Ну смешно же Цитата:
serg kost: А раз влияет на русофобов во всём мире, значит Россия сверхдержава.
Какой-то не логичный тезис) Израиль тоже сверхдержава раз влияет на всех юдофобов?)) Ой и Узбекистан тоже???
serg kost: В отличие от какой-то там Канады, от которой всем ни жарко, ни холодно
Не какой-то там А тихой мирной канады Которая сама развивается и других не достаёт и не мешает При этом по всем Социальным рейтингам по уровню жизни населения Канада в 10ке А Россия в какой сотне??) Итальянский певец сан ремо и Не земляк Шарада Цитата:
serg kost: Лишь бы к ней не лезли...
А Украина лезла наверно Грузия наверно лезла И Чечня тоже)) Ой а Ливия как лезет Или Сирия))
Цитата:
drakon: А ты, за какой Интернационал?..
За 2 Цитата:
ACROS: а титул хана был только у тюркских народностей.
Не надо забывать что большинство Войнов у Тэмуджина были тюрки И чтобы в их глазах быть легитимным он принял титул Хана Как было принято в тюркском каганате на землях которого и восстановилась потом монгольская империя Гумилев 60 лет назад уже вывел последовательность Евразия как и Европа всегда после развала восстанавливается в своих границах Тюркский каганат развалился Его восстановили монголы Потом монгольская империя развалились Ее восстановили русские Потом российская империя развалилась Ее восстановили как не странно евреи и грузины Вот и она развалилась Кто следующий восстанавливать будет? Думаю Чеченцы
drakon: абайка, так ты за которых? За - белых или за - красных?...
Деления сейчас такого нет Победила буржуазия а она не белая и не красная Цитата:
serg kost: Эти русофобы такие смешные.
Не смешнее росалюбов)) Цитата:
111: Немецкий танк Дора..
Это не танк Это орудие на ЖД платформе) Цитата:
ACROS: наверное те, что побогаче, были за белых, а эти из бишары, были за красных или же наоборот.
Да нет Были и зажиточные кто за красных И Религиозные за белых Это миф что бедные воевали против богатых Деникин сын крепостного к примеру А Ленин зажиточный дворянин И все почему-то умалчивают что красные выйграли войну за счёт военспецов а кто такие военспецы? Это царские офицеры добровольно а иногда нет воевавшие за красных В итоге у красных офицерья было больше даже чем у белых)) Но молчат об этом)) как же миф же надо поддерживать что комдивы от сохи победили профессиональных боевиков которые всю свою жизнь воевали)) Цитата:
таноми52: Нужно каяться? Чувство исторической вины? Духовная кастрация немцев
Духовная кастрация немцев Немцы такие обиженные что извинились за свои зверства что аж кушать не могут И стали беднейшей страной Европы,спились,бомжуют просто)))
Тонкое наблюдение! Орудие Дора с танком перепутали.Ужас! Знания на уровне компьютерных стрелялок.Ваш танк Армата полное дерьмо, отжали на нем денег и бросили его.Причина проста, негде его слямзить! Прогадали вояки, ждали немецский танк, чтобы его украсть. А они не стали делать такой танк. Обломилось !!!
Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать