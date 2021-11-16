Отправлено: - 20:30

111:

Там кыпчаки в основном воевали.. Монголов там было постольку поскольку..

serg kost:

Ранее ссылку на статью кидал. Одних химзаводов, крупнейших в мире, построено и строится больше десятка. Но ты же по ссылкам не ходишь. Твои проблемы...Цитата:

serg kost:

Настолько видит, что никто не хочет в СССР.

serg kost:

Для меня на русском языке лучше, чем на немецком. А для тебя?

serg kost:

С советских времен сеть станций метро увеличилась более чем в 2 раза.

serg kost:

Армата производится. И она лучше любого западного танка.

Цитата:Ну не будем голословныИ других народов было полноИ узбеки,и предки татар современных казанских, крымских,сибирских,ногайцы,кавказцы даже страшно сказать итальянцы в золотой орде на стороне чингизидов воевали (это те итальянцы которые в Крыму жили) русские нанимались на службу в ордуРусский ратник воевавший на стороне легитимной ханской власти к примеру отрубил голову НогаюЦитата:Да особенно ссылки с каких-то на коленке собранных сайтов явно кремлеботского пошиба Цитата:СтранноА как же все социальные лозунги почти социалистические от либеральной движухи? А как же секта свидетелей совка?(загугли смешная тема)Да и вообще социалисты в России имеют силуПравда ты не интересуешься поэтому не знаешь)Цитата:Для меня без разницы главное образование качественное чтоб былоНу так какНа уровне Германии в России какое образование?))Цитата:Советская наработка или современная задумка?Цитата:В части то хоть поступила?