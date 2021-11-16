Отправлено: - 21:12

Добринцофф:

И что измениться после того как я оплачу 5млн,ТООшка на эти средства воздух очистит?

Добринцофф:

однако мне платить утильсбор не надо и где тут логика?

Цитата:Тут думаю вопрос в другомЭто психологический барьер как и турникет в школеНе защищает но многие уже призадуматьсяНадо или нет оно тебе?))Какой умный человек купит 5 летнюю машину в Росиии за 3 ляма чтобы тут ещё доплатить 5 миллионов?))Это ТОО и было изначально как барьер,вот вам конская неподьемная цена думайте сами дураки вы или нетОказалось дураков нашлось на 200 млрд))А потом сами же и возмущаются да как так то?? Почему мы переплатили за свои машины в три дорого какому-то ТОО?Никто не знает почему))Можно было и в Казахстане за эту же сумму взятьЦитата:Логика в том что завозить не будут старьеТо что ты ездишь на Каз учёте своем старом это ладноПеретрпит экологияНо надо были поставить шлагбаум чтобы из соседних стран не завезли дешевое старье вот утиль сбор и есть такой шлагбаум