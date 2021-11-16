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≡ Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42851
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 12:50
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В Казахстане 31 октября запустили петицию об отмене утилизационного сбора на импортные машины. Сегодня, 16 ноября, количество подписавших превысило 90 тыс человек.
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П
* Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
103
Re: Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс...
Отправлено: 16.11.21 - 18:19
#15
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Я покупал новое авто в 2015 в Челябинске, где цена была ниже на 4000 долларов. Разница большая в деньгах, а в 350 км - ерунда. Получается, что кто то ни производя ничего просто наваливается? А сейчас уже так не проканает. Обидно. Пошёл подписывать тоже
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2218
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 18:31
#16
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Цитата:
Don Julio:
второй случай что Казахстан препятствует.


И Россия и Казахстан, вернее олигархи этих двух стран, не правительство этих стран, а именно олигархи, делают ВСЁ возможное что бы получить СВЕРПРИБЫЛЬ.
И запрет на вывоз ГСМ и драконовский утильсбор и труднозатратно выполнимые вет.требования к провозу шкур.
Помните осень 2014 года, когда рубль упал до 2 тенге, казахи в массовом порядке ринулись в Россию и сметали с прилавком ВСЁ что можно было купить: и мебель и посуду и обувь и одежду и сантехнику и автомобили и квартиры и оргтехнику, компьютеры, телевизоры и прочий ширпотреб. На границах установились многокилометровые очереди .
Прадик с российского автосалона стоил всего лишь от 5 000 000 - 7 500 000 тенге в зависимости от комплектации.
И именно в тот период казахские олигархи от отечественного отвёрточного автопрома продали всего лишь около 30 машин. И они в срочном порядке , в Правительстве, пролоббировали 4% ( где это видано, в Казахстане 4% кредит;: нам сельхозтоваропроизводителям и не только нам, но и всем остальным, такое и не предлагают даже, они, автолигархи, видать ОСОБЫЕ люди) кредит на покупку авто казахской сборки и введение пресловутого драконовского утиль.сбора и как в благодарность за его введение: разрешили или согласились на оседание этих денег в одной из частной ТОО-шке.

Цитата:
Don Julio:
Вы же не хотите его сами утилизироват


Я не об этом, с процессом всё ясно: почему разница в деньгах такая большая и почему я должен платить авансом, если я не утилизирую авто, а оставляю себе на память??

[Исправлено: ACROS, 16.11.2021 - 18:39]
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
64
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 18:51
#17
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Цитата:
ACROS:
олигархи этих двух стран, не правительство этих стран, а именно олигархи, делают ВСЁ возможное что бы получить СВЕРПРИБЫЛЬ.

Ну вот и разобрались
:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2218
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 19:00
#18
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Цитата:
abaika95:
хотели как лучше а получилось как всегда


Это Черномырдин В.С., а не гражданский колумнист "НГ".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8258
Re: Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс...
Отправлено: 16.11.21 - 19:37
#19
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Цитата:
abaika95:
Завёз машину старше 5 лет плати 5 миллионов(грубо говоря) за то что твоя старая машина будет коптить воздух в стране

И что измениться после того как я оплачу 5млн,ТООшка на эти средства воздух очистит?
Кстати я вот сейчас передвигаюсь на авто с казучётом 2007г,мой автомобиль коптит не меньше, чем такой же завезённый из России,однако мне платить утильсбор не надо и где тут логика?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14219
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 19:43
#20
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Цитата:
ACROS:
казахи в массовом порядке ринулись в Россию и сметали с прилавком ВСЁ что можно было купить: и мебель и посуду и обувь и одежду и сантехнику и автомобили и квартиры и оргтехнику, компьютеры, телевизоры и прочий ширпотреб.


может все таки не казахи?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2218
Re: Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс...
Отправлено: 16.11.21 - 19:43
#21
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Цитата:
Добринцофф:
где тут логика?


Логика в комменте #16 - я так думаю.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2218
Re: Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс...
Отправлено: 16.11.21 - 19:45
#22
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Цитата:
alex_60:
не казахи?


Можно и казахстанцы - сути это не меняет.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
833
Re: Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс...
Отправлено: 16.11.21 - 19:49
#23
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Цитата:
Don Julio:
Россия запрещает свободное

Во всём Россию обвинять - повсеместный тренд. Россияне например пригоняют машины из Белоруссии, уплатив в бюджет через таможенный орган на определённый КБК 5-20 тыс.рублей. А не какому-то АО "Рога и копыта". Белорусы "из-за бугра" машины гоняют, многих это устраивает. Но наша страна самая честная и порядочная, свято чтит законы ВТО, ЕАЭС ну и свои конечно, которые именно в Казахстане не позволяют делать послабления для граждан.
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
64
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 20:34
#24
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Цитата:
KOS77:
Во всём Россию обвинять - повсеместный тренд. Р

Ну или как УкраЙна и прочие, лечь под ЭСШей
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11120
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 21:07
#25
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Цитата:
Don Julio:
Пусть хоть один из этих бармалеев, предьявит это разрешение. Кем, кто подписал. Печать, подпись. Нету такого!

Об том и речь
Или точнее
Итальянский певец сан ремо и ОНО
Запрета небыло но они возмущаются почему не запрещали раз на эти машины такой конский утиль сбор?
Вообщем дети) Цитата:
Don Julio:
Фантастическая. Берут не глядя, по дешевле.

Супер не реальная
Берут глядя,подешевле и хотят ещё качественное
Заводят сюда а всервоно бац и плати 5 миллионов потомучто машина старше 5 лет и считается хламом))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11120
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 21:12
#26
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Цитата:
Добринцофф:
И что измениться после того как я оплачу 5млн,ТООшка на эти средства воздух очистит?

Тут думаю вопрос в другом
Это психологический барьер как и турникет в школе
Не защищает но многие уже призадуматься
Надо или нет оно тебе?))
Какой умный человек купит 5 летнюю машину в Росиии за 3 ляма чтобы тут ещё доплатить 5 миллионов?))
Это ТОО и было изначально как барьер,вот вам конская неподьемная цена думайте сами дураки вы или нет
Оказалось дураков нашлось на 200 млрд))
А потом сами же и возмущаются да как так то?? Почему мы переплатили за свои машины в три дорого какому-то ТОО?
Никто не знает почему))
Можно было и в Казахстане за эту же сумму взять
Цитата:
Добринцофф:
однако мне платить утильсбор не надо и где тут логика?

Логика в том что завозить не будут старье
То что ты ездишь на Каз учёте своем старом это ладно
Перетрпит экология
Но надо были поставить шлагбаум чтобы из соседних стран не завезли дешевое старье вот утиль сбор и есть такой шлагбаум
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11120
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 21:13
#27
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Цитата:
KOS77:
не позволяют делать послабления для граждан.

Если у нас дать послабления для граждан завтра у нас по дорогам на мотоповозках из Румынии начнут ездить
Дёшево же и сердито
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
336
Петицию об отмене утильсбора авто подписало почти 90 тыс казахстанцев
Отправлено: 16.11.21 - 22:21
#28
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Власти надо проявить твердость, что бы не поддавться провокациям извне. Думаю так было изначально задумано!
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