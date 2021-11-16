Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42851
Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 17:46
Президент Касым-Жомарт Токаев предложил узаконить удаленный формат работы для одиноких родителей. По мнению Токаева, сложнее всего приходится одиноким родителям, которым проблематично организовать должный присмотр за своими детьми.
Читать новость
Читать новость
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 17:46
Наш народ ушлый. Как и при раздаче волшебных 42 500 тенге , начнётся массовый, фиктивный развод семей - с целью получения статуса одинокой, разведённой мамой-одиночки. Тот же оклад: но дома и при кухне и при детях и при неполном рабочем дне. Интересно: секретарша может работать :- удалённо и неполный рабочий день?? Кофе и все дела шефу - как она будет делать; виртуально??
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5459
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 17:51
Цитата:
Своей сказал, давай мол так мол и так, она как начала недовольничать, на крен мне говорит дети дома, она и так мучается с ними, пусть в школу ходят..
ACROS:
Как и при раздаче волшебных 42 500 тенге , начнётся массовый, фиктивный развод семей - с целью получения статуса одинокой, разведённой мамой-одиночки. Тот же оклад: но дома и при кухне и при детях и при неполном рабочем дне.
Как и при раздаче волшебных 42 500 тенге , начнётся массовый, фиктивный развод семей - с целью получения статуса одинокой, разведённой мамой-одиночки. Тот же оклад: но дома и при кухне и при детях и при неполном рабочем дне.
Своей сказал, давай мол так мол и так, она как начала недовольничать, на крен мне говорит дети дома, она и так мучается с ними, пусть в школу ходят..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 99
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 18:26
Вот те здрастьте!!!!! Пусть как все пашут на работе, успевают и детей забрать с садика и со школы, когда он сидит под столом и боишься, что шеф увидит, и уроки сделать и быт вести. Мы значит вырастили детей в режиме НОН СТОП, а тут видите ли условия им.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14219
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 19:25
что то не видно серьезных решений как страну с колен поднимать.
дистанционка, родители дебоширы,
мелкие вопросы какие какие то.
дистанционка, родители дебоширы,
мелкие вопросы какие какие то.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14219
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 19:27
Цитата:
так это было уже, и есть наверное.
описано все про это уже не раз.
ACROS:
Наш народ ушлый. Как и при раздаче волшебных 42 500 тенге , начнётся массовый, фиктивный развод семей - с целью получения статуса одинокой, разведённой мамой-одиночки
Наш народ ушлый. Как и при раздаче волшебных 42 500 тенге , начнётся массовый, фиктивный развод семей - с целью получения статуса одинокой, разведённой мамой-одиночки
так это было уже, и есть наверное.
описано все про это уже не раз.
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 19:40
Цитата:
Видать серьезные вопросы в библиотеке решаются.
alex_60:
мелкие вопросы какие какие то.
мелкие вопросы какие какие то.
Видать серьезные вопросы в библиотеке решаются.
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 19:56
Цитата:
На всякий случай, перед тем как говорить - встаньте подальше, что бы прямой правой не достали до солнечного сплетения и уберите сковородку подальше. Это, кажеться, из школьного ОБЖ.
111:
она как начала недовольничать,
она как начала недовольничать,
На всякий случай, перед тем как говорить - встаньте подальше, что бы прямой правой не достали до солнечного сплетения и уберите сковородку подальше. Это, кажеться, из школьного ОБЖ.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5459
Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 20:01
Цитата:
Она у меня левша..
Потому путаюсь..
ACROS:
что бы прямой правой не достали до солнечного сплетения и у
что бы прямой правой не достали до солнечного сплетения и у
Она у меня левша..
Потому путаюсь..
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 62
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 20:06
Интересно как можно перевести на удаленку, работницу/мать-одиночку, например, кондитера, продавца, техничку. И ещё много кого.
Не все же в банках и на госслужбе работают.
Не все же в банках и на госслужбе работают.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11113
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 20:20
Цитата:
А что она на коленях?
Вроде Крым не собираются отбирать чтобы с колен встать
Вполне рабочие решения бытовых проблем
Цитата:
Этих и не будут
Переведут офисный планктон
Но при этом ни слова нет о ЗП
Руководитель вправе если сотрудник ушел на удаленку и не выполняет полный объем работ,взять да и сократить такому работнику зарплату)))
Посмотрим сколько так одиноких будут дома работать и как отнесутся к своему доходу))
alex_60:
что то не видно серьезных решений как страну с колен поднимать.
что то не видно серьезных решений как страну с колен поднимать.
А что она на коленях?
Вроде Крым не собираются отбирать чтобы с колен встать
Вполне рабочие решения бытовых проблем
Цитата:
Don Julio:
Интересно как можно перевести на удаленку, работницу/мать-одиночку, например, кондитера, продавца, техничку. И ещё много кого. Не все же в банках и на госслужбе работают.
Интересно как можно перевести на удаленку, работницу/мать-одиночку, например, кондитера, продавца, техничку. И ещё много кого. Не все же в банках и на госслужбе работают.
Этих и не будут
Переведут офисный планктон
Но при этом ни слова нет о ЗП
Руководитель вправе если сотрудник ушел на удаленку и не выполняет полный объем работ,взять да и сократить такому работнику зарплату)))
Посмотрим сколько так одиноких будут дома работать и как отнесутся к своему доходу))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23313
Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 20:38
Цитата:
Я знаю, об этом...
111:
Она у меня левша..
Она у меня левша..
Я знаю, об этом...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: Don Julio
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать