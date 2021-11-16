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ACROS:

Как и при раздаче волшебных 42 500 тенге , начнётся массовый, фиктивный развод семей - с целью получения статуса одинокой, разведённой мамой-одиночки. Тот же оклад: но дома и при кухне и при детях и при неполном рабочем дне.

Цитата:Своей сказал, давай мол так мол и так, она как начала недовольничать, на крен мне говорит дети дома, она и так мучается с ними, пусть в школу ходят..