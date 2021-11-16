Отправлено: - 20:14

111:

А как она в дыхалку иногда бьет.. Просто так даст рукой, аж скурочивает..

Цитата:Тебе тоже надо питицию подать на подпись по защите мущщинского достоинства, чтобы оно не прищимлялось и не ущимлялось.