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≡ Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42851
Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 17:46
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Президент Касым-Жомарт Токаев предложил узаконить удаленный формат работы для одиноких родителей. По мнению Токаева, сложнее всего приходится одиноким родителям, которым проблематично организовать должный присмотр за своими детьми.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2218
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 17:46
#1
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Наш народ ушлый. Как и при раздаче волшебных 42 500 тенге , начнётся массовый, фиктивный развод семей - с целью получения статуса одинокой, разведённой мамой-одиночки. Тот же оклад: но дома и при кухне и при детях и при неполном рабочем дне. Интересно: секретарша может работать :- удалённо и неполный рабочий день?? Кофе и все дела шефу - как она будет делать; виртуально??
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5459
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 17:51
#2
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Цитата:
ACROS:
Как и при раздаче волшебных 42 500 тенге , начнётся массовый, фиктивный развод семей - с целью получения статуса одинокой, разведённой мамой-одиночки. Тот же оклад: но дома и при кухне и при детях и при неполном рабочем дне.

Своей сказал, давай мол так мол и так, она как начала недовольничать, на крен мне говорит дети дома, она и так мучается с ними, пусть в школу ходят..
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
99
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 18:26
#3
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Вот те здрастьте!!!!! Пусть как все пашут на работе, успевают и детей забрать с садика и со школы, когда он сидит под столом и боишься, что шеф увидит, и уроки сделать и быт вести. Мы значит вырастили детей в режиме НОН СТОП, а тут видите ли условия им.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14219
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 19:25
#4
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что то не видно серьезных решений как страну с колен поднимать.
дистанционка, родители дебоширы,
мелкие вопросы какие какие то.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14219
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 19:27
#5
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Цитата:
ACROS:
Наш народ ушлый. Как и при раздаче волшебных 42 500 тенге , начнётся массовый, фиктивный развод семей - с целью получения статуса одинокой, разведённой мамой-одиночки


так это было уже, и есть наверное.
описано все про это уже не раз.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2218
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 19:40
#6
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Цитата:
alex_60:
мелкие вопросы какие какие то.


Видать серьезные вопросы в библиотеке решаются.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2218
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 19:56
#7
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Цитата:
111:
она как начала недовольничать,


На всякий случай, перед тем как говорить - встаньте подальше, что бы прямой правой не достали до солнечного сплетения и уберите сковородку подальше. Это, кажеться, из школьного ОБЖ.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5459
Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 20:01
#8
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Цитата:
ACROS:
что бы прямой правой не достали до солнечного сплетения и у

Она у меня левша..
Потому путаюсь..
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D
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
62
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 20:06
#9
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Интересно как можно перевести на удаленку, работницу/мать-одиночку, например, кондитера, продавца, техничку. И ещё много кого.
Не все же в банках и на госслужбе работают.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11113
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 20:20
#10
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Цитата:
alex_60:
что то не видно серьезных решений как страну с колен поднимать.

А что она на коленях?
Вроде Крым не собираются отбирать чтобы с колен встать
Вполне рабочие решения бытовых проблем
Цитата:
Don Julio:
Интересно как можно перевести на удаленку, работницу/мать-одиночку, например, кондитера, продавца, техничку. И ещё много кого. Не все же в банках и на госслужбе работают.

Этих и не будут
Переведут офисный планктон
Но при этом ни слова нет о ЗП
Руководитель вправе если сотрудник ушел на удаленку и не выполняет полный объем работ,взять да и сократить такому работнику зарплату)))
Посмотрим сколько так одиноких будут дома работать и как отнесутся к своему доходу))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23313
Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 20:38
#11
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Цитата:
111:
Она у меня левша..

Я знаю, об этом... :lol: ;-)
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