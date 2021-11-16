Прогноз на 5 дней
ясно-16°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ужесточить наказание для семейных дебоширов поручил Президент
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42851
Ужесточить наказание для семейных дебоширов поручил Президент
Отправлено: 16.11.21 - 17:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил следить за избивающими жен мужчинами, ужесточить наказание для них, а также не исключил возврат семейно-бытового насилия в уголовный кодекс.
Читать новость

1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5457
Re: Ужесточить наказание для семейных дебоширов поручил...
Отправлено: 16.11.21 - 17:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще бы лучше тогда феминизм в стране ввести, где она равно он..
Как в развитых странах.
Где она тоже приносит наравне с мужчиной деньги и платит за себя в кабаках..
И в автобусе ей место можно не уступать, потому что для нее это унизительно..
Профайл
D
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
58
Re: Ужесточить наказание для семейных дебоширов поручил...
Отправлено: 16.11.21 - 18:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда женщина избивает мужчину, такой вариант даже и не рассматривается.
Хотя, даже здесь на форуме, есть пример, где у пользователя на аватарке такое происходит.
Другой пользователь писал, что после пития пива, евоная угрожала ему путём размахивания кухонной утварью (сковородой).
Думаю, законодателям надо и такой вариант рассмотреть.
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5457
Ужесточить наказание для семейных дебоширов поручил Президент
Отправлено: 16.11.21 - 18:46
#3
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: Don Julio, Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS