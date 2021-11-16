Re: Ужесточить наказание для семейных дебоширов поручил...

Отправлено: - 17:54

А еще бы лучше тогда феминизм в стране ввести, где она равно он..

Как в развитых странах.

Где она тоже приносит наравне с мужчиной деньги и платит за себя в кабаках..

И в автобусе ей место можно не уступать, потому что для нее это унизительно..