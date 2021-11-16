Отправлено: - 18:31

Don Julio:

второй случай что Казахстан препятствует.

Don Julio:

Вы же не хотите его сами утилизироват

[Исправлено: ACROS, 16.11.2021 - 18:39]

Цитата:И Россия и Казахстан, вернее олигархи этих двух стран, не правительство этих стран, а именно олигархи, делают ВСЁ возможное что бы получить СВЕРПРИБЫЛЬ.И запрет на вывоз ГСМ и драконовский утильсбор и труднозатратно выполнимые вет.требования к провозу шкур.Помните осень 2014 года, когда рубль упал до 2 тенге, казахи в массовом порядке ринулись в Россию и сметали с прилавком ВСЁ что можно было купить: и мебель и посуду и обувь и одежду и сантехнику и автомобили и квартиры и оргтехнику, компьютеры, телевизоры и прочий ширпотреб. На границах установились многокилометровые очереди .Прадик с российского автосалона стоил всего лишь от 5 000 000 - 7 500 000 тенге в зависимости от комплектации.И именно в тот период казахские олигархи от отечественного отвёрточного автопрома продали всего лишь около 30 машин. И они в срочном порядке , в Правительстве, пролоббировали 4% ( где это видано, в Казахстане 4% кредит;: нам сельхозтоваропроизводителям и не только нам, но и всем остальным, такое и не предлагают даже, они, автолигархи, видать ОСОБЫЕ люди) кредит на покупку авто казахской сборки и введение пресловутого драконовского утиль.сбора и как в благодарность за его введение: разрешили или согласились на оседание этих денег в одной из частной ТОО-шке.Цитата:Я не об этом, с процессом всё ясно: почему разница в деньгах такая большая и почему я должен платить авансом, если я не утилизирую авто, а оставляю себе на память??