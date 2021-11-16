Отправлено: - 15:06

ACROS:

За полмесяца даже и 100 000 не набралось??

ACROS:

Кто нибудь может мне обьяснить как работает этот утиль.сбор?? И почему деньги забирают сразу, при покупке??

Цитата:Потомучто большинство уже погнали машины на продажу и на запчастиПерекупы только беснуютсяИм соооооооовсем не выгодно сейчас продавать свое старое доброСитуация точно повторилась Как с армянскими номерамиТам дали послабление перекупамТеперь эти наглеть началиЦитата:Утиль сбор не означает что у тебя берут деньги за утилизациюУ нас утиль сбор это вид налога который создан для того чтобы народ не ввозил сюда рухлядьЗавёз машину старше 5 лет плати 5 миллионов(грубо говоря) за то что твоя старая машина будет коптить воздух в странеЭто по идее должно иметь две целиСтимулирование продаж машин казахстанской сборки и искусственное омоложение автопромаА у нас что получилось? Как говорит один гражданский журналист НГ хотели как лучше а получилось как всегда,ой нет,другая его коронная фраза никогда такого небыло и вот опять))У нас получилось что народу дали волю завезти сюда старую российскую рухлядь которую народ закупил по дешевке тамПо всей видимости надяясь что народ этот заплатит сам утиль сбор,но народу эта идея так понравилось что в итоге чуть ли не четверг Казахстанского автопарка стала российской рухлядьюВ итоге набрался критический тоннажВласти поздно спахвотишись начали требовать чтобы завезенные машины и которые сняли с учёта в РФ поставили на учёт (хоть где-нибудь) и уплатили пошлину (утиль сбор)