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≡ Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42849
Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
Отправлено: 16.11.21 - 14:13
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Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в 4 регионах. Это Костанайская (64,7%), Восточно-Казахстанская (81,4%), Северо-Казахстанская (82,1%) и Жамбылская (82,2%) области.
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
53
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 14:13
#1
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Цитата:
Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения 

А как это будет звучать с бюрократического языка, на русский?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14213
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 14:18
#2
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вообще то такая информация должна быть с грифом
-совершенно секретно.
иначе даже в сотню не попадем в ближайшие сто лет.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23309
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 14:36
#3
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Сегодня звонил в Айетовку.
За воду не сирашивал. У
них своя скважина.
Вот угля, для печки -
нет от слова - совсем.
На улицу утром было, -23
градуса. Нормально?... 8-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14213
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 14:50
#4
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Цитата:
drakon:
Сегодня звонил в Айетовку. За воду не сирашивал. У них своя скважина. Вот угля, для печки - нет от слова - совсем. На улицу утром было, -23 градуса. Нормально?..


в Тарановке таких проблем никогда не было вроде.
ну при союзе уж точно.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23309
Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
Отправлено: 16.11.21 - 15:08
#5
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Цитата:
alex_60:
ну при союзе уж точно.

Так тоже при Союзе - було.
А счас уже 30 лет, как
Саверинитет - наступил... 8-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14213
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 15:14
#6
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я вообще не пойму,
что такое- "охват питьевой водой".
что входит в это понятие.
кран в доме после местных "кустанай су",
колодцы,колонки..
или водовозы раз в неделю.
или бутыли с водой в местном магазине.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11110
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 15:54
#7
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Цитата:
alex_60:
вообще то такая информация должна быть с грифом -совершенно секретно. иначе даже в сотню не попадем в ближайшие сто лет.

Это тебе тогда в Россию надо ехать
Они любят замалчивать проблемы чтобы попасть в сотню по вранью)

Высокие показатели охвата питьевой водой в трех регионах: в Атырауской (98,5%), Алматинской (98,3) и Кызылординской (97,6%) областях.
Два пустынных района и один горный
Цитата:
Это Костанайская (64,7%), Восточно-Казахстанская (81,4%), Северо-Казахстанская (82,1%) и Жамбылская (82,2%) области. 

Три северных района полные рек и один горный
Как так может быть? Что в пустыне охват по воде будет больше чем в северном речном регионе?
Или тут логика такая
В пустыне человек нигде воды не найдет поэтому вода средство выживания
А на севере хоть где яму копай до воды доберешься поэтому власть и не проводить воду до населения Цитата:
alex_60:
в Тарановке таких проблем никогда не было вроде. ну при союзе уж точно.

Да
Воду не стирали на речке
И не объявляли это скрепой
Ой это же про другую страну которая приемница СССР))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23309
Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
Отправлено: 16.11.21 - 16:38
#8
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Цитата:
abaika95:
которая приемница СССР))

абайка, где уголь?... 8-) :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23309
Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
Отправлено: 16.11.21 - 16:40
#9
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Цитата:
abaika95:
Воду не стирали на речке

А то, воду, на речке - стираешь... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2200
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 16:46
#10
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Цитата:
drakon:
Вот угля


Да, с углём в этом году( да почти ежегодно) проблема: его нет в угольных тупиках, а если есть то породы много - качество низкое. Говорят, что уголь подорожал за границей и казахские угледобытчики ринулись продавать качественный уголь за бугор; а что похуже, с высокой зольностью( обычно это экибастузский) своим. По идеи каждый год количество газифицированных сёл становиться всё больше и потребность в угле, даже с учётом возросших продаж за рубеж, должна удовлетворяться полностью и своевременно, но у нас почему то КАЖДЫЙ год проблема с доставкой угля. Я, думаю что это - элементарная СПЕКУЛЯЦИЯ и создание искусственного дефицита с одной лишь единственной целью - получение прибыли, так же как и в случае с искусственно созданным дефицитом солярки и автогаза - там тоже одна цель- получение дополнительной прибыли. Ведь смежно и стыдно слушать - что фуры увозя солярку в баках создали его дефицит в Казахстане. Да, они уже тридцать лет Независимости, ездят по Казахстану и почему то до этого не было этой проблемы. Теперь, очевидно придумают, что россияне, узбеки, таджики - увозят уголь в баулах и в амбарных китайских сумках.
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