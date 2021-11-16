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Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42849
Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
Отправлено: 16.11.21 - 14:13
Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в 4 регионах. Это Костанайская (64,7%), Восточно-Казахстанская (81,4%), Северо-Казахстанская (82,1%) и Жамбылская (82,2%) области.
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D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 53
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 14:13
Цитата:
А как это будет звучать с бюрократического языка, на русский?
Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения
А как это будет звучать с бюрократического языка, на русский?
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 14:18
вообще то такая информация должна быть с грифом
-совершенно секретно.
иначе даже в сотню не попадем в ближайшие сто лет.
-совершенно секретно.
иначе даже в сотню не попадем в ближайшие сто лет.
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 14:36
Сегодня звонил в Айетовку.
За воду не сирашивал. У
них своя скважина.
Вот угля, для печки -
нет от слова - совсем.
На улицу утром было, -23
градуса. Нормально?...
За воду не сирашивал. У
них своя скважина.
Вот угля, для печки -
нет от слова - совсем.
На улицу утром было, -23
градуса. Нормально?...
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 14:50
Цитата:
в Тарановке таких проблем никогда не было вроде.
ну при союзе уж точно.
drakon:
Сегодня звонил в Айетовку. За воду не сирашивал. У них своя скважина. Вот угля, для печки - нет от слова - совсем. На улицу утром было, -23 градуса. Нормально?..
Сегодня звонил в Айетовку. За воду не сирашивал. У них своя скважина. Вот угля, для печки - нет от слова - совсем. На улицу утром было, -23 градуса. Нормально?..
в Тарановке таких проблем никогда не было вроде.
ну при союзе уж точно.
Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
Отправлено: 16.11.21 - 15:08
Цитата:
Так тоже при Союзе - було.
А счас уже 30 лет, как
Саверинитет - наступил...
alex_60:
ну при союзе уж точно.
ну при союзе уж точно.
Так тоже при Союзе - було.
А счас уже 30 лет, как
Саверинитет - наступил...
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 15:14
я вообще не пойму,
что такое- "охват питьевой водой".
что входит в это понятие.
кран в доме после местных "кустанай су",
колодцы,колонки..
или водовозы раз в неделю.
или бутыли с водой в местном магазине.
что такое- "охват питьевой водой".
что входит в это понятие.
кран в доме после местных "кустанай су",
колодцы,колонки..
или водовозы раз в неделю.
или бутыли с водой в местном магазине.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11110
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 15:54
Цитата:
Это тебе тогда в Россию надо ехать
Они любят замалчивать проблемы чтобы попасть в сотню по вранью)
Высокие показатели охвата питьевой водой в трех регионах: в Атырауской (98,5%), Алматинской (98,3) и Кызылординской (97,6%) областях.
Два пустынных района и один горный
Цитата:
Три северных района полные рек и один горный
Как так может быть? Что в пустыне охват по воде будет больше чем в северном речном регионе?
Или тут логика такая
В пустыне человек нигде воды не найдет поэтому вода средство выживания
А на севере хоть где яму копай до воды доберешься поэтому власть и не проводить воду до населения Цитата:
Да
Воду не стирали на речке
И не объявляли это скрепой
Ой это же про другую страну которая приемница СССР))
alex_60:
вообще то такая информация должна быть с грифом -совершенно секретно. иначе даже в сотню не попадем в ближайшие сто лет.
вообще то такая информация должна быть с грифом -совершенно секретно. иначе даже в сотню не попадем в ближайшие сто лет.
Это тебе тогда в Россию надо ехать
Они любят замалчивать проблемы чтобы попасть в сотню по вранью)
Высокие показатели охвата питьевой водой в трех регионах: в Атырауской (98,5%), Алматинской (98,3) и Кызылординской (97,6%) областях.
Два пустынных района и один горный
Цитата:
Это Костанайская (64,7%), Восточно-Казахстанская (81,4%), Северо-Казахстанская (82,1%) и Жамбылская (82,2%) области.
Три северных района полные рек и один горный
Как так может быть? Что в пустыне охват по воде будет больше чем в северном речном регионе?
Или тут логика такая
В пустыне человек нигде воды не найдет поэтому вода средство выживания
А на севере хоть где яму копай до воды доберешься поэтому власть и не проводить воду до населения Цитата:
alex_60:
в Тарановке таких проблем никогда не было вроде. ну при союзе уж точно.
в Тарановке таких проблем никогда не было вроде. ну при союзе уж точно.
Да
Воду не стирали на речке
И не объявляли это скрепой
Ой это же про другую страну которая приемница СССР))
Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
Отправлено: 16.11.21 - 16:38
Цитата:
абайка, где уголь?...
abaika95:
которая приемница СССР))
которая приемница СССР))
абайка, где уголь?...
Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
Отправлено: 16.11.21 - 16:40
Цитата:
А то, воду, на речке - стираешь...
abaika95:
Воду не стирали на речке
Воду не стирали на речке
А то, воду, на речке - стираешь...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2200
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 16:46
Цитата:
Да, с углём в этом году( да почти ежегодно) проблема: его нет в угольных тупиках, а если есть то породы много - качество низкое. Говорят, что уголь подорожал за границей и казахские угледобытчики ринулись продавать качественный уголь за бугор; а что похуже, с высокой зольностью( обычно это экибастузский) своим. По идеи каждый год количество газифицированных сёл становиться всё больше и потребность в угле, даже с учётом возросших продаж за рубеж, должна удовлетворяться полностью и своевременно, но у нас почему то КАЖДЫЙ год проблема с доставкой угля. Я, думаю что это - элементарная СПЕКУЛЯЦИЯ и создание искусственного дефицита с одной лишь единственной целью - получение прибыли, так же как и в случае с искусственно созданным дефицитом солярки и автогаза - там тоже одна цель- получение дополнительной прибыли. Ведь смежно и стыдно слушать - что фуры увозя солярку в баках создали его дефицит в Казахстане. Да, они уже тридцать лет Независимости, ездят по Казахстану и почему то до этого не было этой проблемы. Теперь, очевидно придумают, что россияне, узбеки, таджики - увозят уголь в баулах и в амбарных китайских сумках.
drakon:
Вот угля
Вот угля
Да, с углём в этом году( да почти ежегодно) проблема: его нет в угольных тупиках, а если есть то породы много - качество низкое. Говорят, что уголь подорожал за границей и казахские угледобытчики ринулись продавать качественный уголь за бугор; а что похуже, с высокой зольностью( обычно это экибастузский) своим. По идеи каждый год количество газифицированных сёл становиться всё больше и потребность в угле, даже с учётом возросших продаж за рубеж, должна удовлетворяться полностью и своевременно, но у нас почему то КАЖДЫЙ год проблема с доставкой угля. Я, думаю что это - элементарная СПЕКУЛЯЦИЯ и создание искусственного дефицита с одной лишь единственной целью - получение прибыли, так же как и в случае с искусственно созданным дефицитом солярки и автогаза - там тоже одна цель- получение дополнительной прибыли. Ведь смежно и стыдно слушать - что фуры увозя солярку в баках создали его дефицит в Казахстане. Да, они уже тридцать лет Независимости, ездят по Казахстану и почему то до этого не было этой проблемы. Теперь, очевидно придумают, что россияне, узбеки, таджики - увозят уголь в баулах и в амбарных китайских сумках.
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