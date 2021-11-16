Отправлено: - 15:54

alex_60:

вообще то такая информация должна быть с грифом -совершенно секретно. иначе даже в сотню не попадем в ближайшие сто лет.

Это Костанайская (64,7%), Восточно-Казахстанская (81,4%), Северо-Казахстанская (82,1%) и Жамбылская (82,2%) области.

alex_60:

в Тарановке таких проблем никогда не было вроде. ну при союзе уж точно.

Цитата:Это тебе тогда в Россию надо ехатьОни любят замалчивать проблемы чтобы попасть в сотню по вранью)Высокие показатели охвата питьевой водой в трех регионах: в Атырауской (98,5%), Алматинской (98,3) и Кызылординской (97,6%) областях.Два пустынных района и один горныйЦитата:Три северных района полные рек и один горныйКак так может быть? Что в пустыне охват по воде будет больше чем в северном речном регионе?Или тут логика такаяВ пустыне человек нигде воды не найдет поэтому вода средство выживанияА на севере хоть где яму копай до воды доберешься поэтому власть и не проводить воду до населения Цитата:ДаВоду не стирали на речкеИ не объявляли это скрепойОй это же про другую страну которая приемница СССР))