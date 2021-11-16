Re: Должно ли государство пойти навстречу владельцам...

Отправлено: - 16:31

Люди идут на такую покупку из-за действующего законодательства, благодаря которому высокая цена на авто в Казахстане. Поэтому не надо винить людей которые идут на такую покупку, они вынуждены это делать. Людям у которых есть деньги, легко обвинять нищих. А у нищих тоже есть семьи которые надо кормить.