Прогноз на 5 дней
ясно-13°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Должно ли государство пойти навстречу владельцам...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42849
Должно ли государство пойти навстречу владельцам...
Отправлено: 16.11.21 - 16:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должно ли государство пойти навстречу владельцам автомобилей, снятых с российского учета, как это сделали для владельцев авто с армянскими госномерами, снизив им размер пошлины за регистрацию в РК?
Результаты опроса

l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
131
Re: Должно ли государство пойти навстречу владельцам...
Отправлено: 16.11.21 - 16:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди идут на такую покупку из-за действующего законодательства, благодаря которому высокая цена на авто в Казахстане. Поэтому не надо винить людей которые идут на такую покупку, они вынуждены это делать. Людям у которых есть деньги, легко обвинять нищих. А у нищих тоже есть семьи которые надо кормить.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS