Прогноз на 5 дней
ясно-13°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42849
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
Отправлено: 16.11.21 - 15:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло сегодня, 16 ноября, около 14.00 на проспекте Кобланды батыра. Водитель на автомашине «Ваз-2112» с российским учетом сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия.
Читать новость

лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1378
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 15:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зря перестали авто с росс.учетом забирать на штраф-стоянки, вот наглядное подтверждение
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
131
Re: Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался...
Отправлено: 16.11.21 - 16:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А есть статистика по ДТП, совершенных по вине водителей с Казахстанским учётом?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2200
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
Отправлено: 16.11.21 - 16:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь будут усиленно АКЦЕНТИРОВАТЬ в прессе, что авария произошла с участием авто с российскими номерами.
Товарищи "россияне" - срочно учите ПДД, не лихачьте и не пейте за рулём.

[Исправлено: ACROS, 16.11.2021 - 16:28]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS