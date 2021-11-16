Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
Водитель сбил подростка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места ДТП в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 65
|Зарегистрированные пользователи: Victor Yang
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать