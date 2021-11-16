Кто нибудь может мне обьяснить как работает этот утиль.сбор?? И почему деньги забирают сразу, при покупке??
По логике: я купил технику; эксплуатирую её лет 20-30; потом решил купить новую, а эту не продав решил сдать в утиль. Почему не берут утиль.сбор именно тогда , когда я сдаю технику в утилизационное предприятие?? Или может я НИКОГДА не сдам технику на утиль, а оставлю дома в качестве экспоната или на память потомкам, ведь если я не сдам её на утиль, на неё не затратятся утилизационные средства.
Потомучто большинство уже погнали машины на продажу и на запчасти Перекупы только беснуются Им соооооооовсем не выгодно сейчас продавать свое старое добро Ситуация точно повторилась Как с армянскими номерами Там дали послабление перекупам Теперь эти наглеть начали Цитата:
ACROS: Кто нибудь может мне обьяснить как работает этот утиль.сбор?? И почему деньги забирают сразу, при покупке??
Утиль сбор не означает что у тебя берут деньги за утилизацию У нас утиль сбор это вид налога который создан для того чтобы народ не ввозил сюда рухлядь Завёз машину старше 5 лет плати 5 миллионов(грубо говоря) за то что твоя старая машина будет коптить воздух в стране Это по идее должно иметь две цели Стимулирование продаж машин казахстанской сборки и искусственное омоложение автопрома А у нас что получилось? Как говорит один гражданский журналист НГ хотели как лучше а получилось как всегда,ой нет,другая его коронная фраза никогда такого небыло и вот опять))
У нас получилось что народу дали волю завезти сюда старую российскую рухлядь которую народ закупил по дешевке там По всей видимости надяясь что народ этот заплатит сам утиль сбор,но народу эта идея так понравилось что в итоге чуть ли не четверг Казахстанского автопарка стала российской рухлядью В итоге набрался критический тоннаж Власти поздно спахвотишись начали требовать чтобы завезенные машины и которые сняли с учёта в РФ поставили на учёт (хоть где-нибудь) и уплатили пошлину (утиль сбор)
Но власть в какой уже раз показала свое незнание психологии народа Да и вообще психологии,да даже стратегического планирования кризисных ситуаций))) если конечно это все не какой-то супер изощрённый ход (во что мало верится) Вообщем народ возмутился,а с какого ляда вы вообще разрешили нам завезти эти машины если сейчас требуете регистрацию и утиль сбор? Ну такая детская если честно логика,мол если бы вас на границе стопорили то вы прям бы не возмутились,и то что надо оплачивать утиль сбор вы прям не знали когда покупали машину)) Но сейчас активно давят именно на это Убирайте утиль сбор,или уменьшайте его сумму или мы поднимаем бунД бессмысленный и бессмысленный во всех отношениях)) Ситуация комичная и в тоже время показательная как если бы вам пришел квиток за оплату горячей воды а вы бы возмутились почему так дорого??? Почему вы раньше не предупредили что мыться по 3 часа это столько стоит?? Не будем платить за горячую воду! Или уменьшайте оплату за нее либо мы выйдем на митинг Психология бедной наглости
А может и не бедной Просто каойто очень богатый перекупщик не хочет терять свое богатство и сейчас вполне провоцирует народ на необдуманные действия Ведь всегда есть выгодополучатель от любой бузы Только вот сидеть за это и получать люлей как всегда мелкой пешке Какому-нибудь очередному Диасу кофейному стаканчику
ACROS: Кто нибудь может мне обьяснить как работает этот утиль.сбор??
ну по другому это просто еще один налог на покупку импортного авто. но это видать слишком грубо выглядело наверное бы. два налога же не может быть с одним названием. поэтому этот налог назвали- утильсбор.
В 2018 году я решил, для производственных целей, купить новый бус VW в России( по деньгам я выигрывал где то около 3 000 000 миллионов тенге)потом когда знакомые таможенники подсчитали утиль.сбор, таможенные платежи, НДС и прочее, я решил купить такой же новый в "Автодоме" - потому что я практически ничего не выигрывал, помню что по подсчётам таможенников утиль.сбор был примерно, в то время, около 1 500 000 тенге. Теперь если я его сдам,как вариант, пусть после 20 лет эксплуатации, в утиль в ТОО "Оператор РОП" то максимум что я получу - это 200 000 - 500 000 тенге. Так вроде выходит по их расценкам. Почему назвал эту цифру: - племянник покупал по деревням старые Жигули и Москвичи за 50-70 000 тенге, и максимум за одну машину ему в РОП-е платили 150 000 тенге, да и то один раз, в среднем за одну машину он получал 100 000 тенге. Пусть за бус заплатят 200 -500 000 тенге, но кто вернёт мне разницу в 1 000 000 тенге заплаченные мною авансом за будущую утилизацию бусика в "Операторе РОП"?? И разве 200-500 000 тенге, приличные деньги??
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