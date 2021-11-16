Отправлено: - 12:52

Victor Yang:

Профессию они могут знать хорошо, а вот требовать со студентов могут не знания, а что-то другое.

Цитата:Хороший профессионал, даёт плохие знания студентам. Вопрос. Так ли хорош этот профессионал?