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≡ 15 университетов закрыли в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42849
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:05
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Как отмечается, закрыты университеты, предоставляющие некачественное образование, а также пересмотрены квалификационные требования к результатам обучения с проведением среза знаний студентов.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
330
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:05
#1
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Может сразу преобразовать их в Спту и Гпту, пока персонал и студенты не разбежались по аулам?
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
53
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:09
#2
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А как теперь быть выпускникам этих закрытых вузов, они объявляются плохими специалистами и обязаны сдать дипломы?
Как быть студентам этих вузов, им в другой вуз с О поступать?
Наконец, как быть с преподавателями этих вузов, им что опять повторно изучать профессию, если их объявили плохими преподавателями?
Хотя, думаю, все само как-нибудь все рассосется, и никому ничего не нужно будет ни изучать, ни возвращать.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14530
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:17
#3
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Цитата:
Don Julio:
им что опять повторно изучать профессию, если их объявили плохими преподавателями?

Профессию они могут знать хорошо, а вот требовать со студентов могут не знания, а что-то другое.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
94
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:42
#4
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Интересно как Мамин связывает образование и четвертую промышленную революцию. Вроде как идея в том что машины и ИИ заменят человека
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
53
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:52
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Профессию они могут знать хорошо, а вот требовать со студентов могут не знания, а что-то другое.

Хороший профессионал, даёт плохие знания студентам. Вопрос. Так ли хорош этот профессионал?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14063
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:54
#6
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Цитата:
Alehander:
Вроде как идея в том что машины и ИИ заменят человека

ИИ пока дорогая игрушка, дворника не скоро заменит. А вот против опытных военных летчиков довольно успешно справляется.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
94
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:58
#7
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Цитата:
maxsaf:
дворника не скоро заменит.

Ну если будут сидеть по домам а жить в суррогатах - то вполне
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14063
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:58
#8
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Цитата:
Don Julio:
Хороший профессионал, даёт плохие знания студентам. Вопрос. Так ли хорош этот профессионал?

Есть профессионалы, которые в совершенстве знают свое дело, но научить этому никого не могут - педагоги из них некудышные.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14063
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 13:02
#9
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Цитата:
Alehander:
Ну если будут сидеть по домам а жить в суррогатах - то вполне

Мечтать никто не запрещает. Помнится, в центре возле акимата установили скамейку с USB-зарядкой, в рамках цифровизации. Интересно как она там, жива еще? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4425
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 13:27
#10
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Цитата:
maxsaf:
Интересно как она там, жива еще?

--- Надо Марика попросить сфотать , рядом же живет.
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
53
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 14:42
#11
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Цитата:
maxsaf:
Есть профессионалы, которые в совершенстве знают свое дело, но научить этому никого не могут - педагоги из них некудышные.

Видите ли в чем нюанс!
Я изначально писал о профессионалах, дающие конечный продукт. В данном случае, качественные знания. Но вам с вашим коллегой было угодно подискутировать на тему: а вдруг! А вдруг, он профессионал, но или не хочет или не может дать конечный продукт- качественные знания вложенные в студентов, будущих специалистов.
А вам, в конечном итоге, не все ли равно? Он не может? Или он не хочет?
Услуга же оказана некачественно.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
148
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 15:06
#12
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Цитата:
maxsaf:
Интересно как она там, жива еще?

в прошлом году же вроде как сломали зарядку, и починить некому) но это не точно, просто помню что-то такое, тоже рядом жил) а сама скамейка жива была летом)
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
258
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 16:08
#13
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Цитата:
lavprof:
maxsaf: Интересно как она там, жива еще? в прошлом году же вроде как сломали зарядку, и починить некому) но это не точно, просто помню что-то такое, тоже рядом жил) а сама скамейка жива была летом)


В сентябре, когда приезжал, мимо проходил и специально посмотрел. Скамейка стоит, а вот приблуда зарядная куда-то пропала
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14530
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 16:30
#14
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Цитата:
Don Julio:
Я изначально писал о профессионалах, дающие конечный продукт. В данном случае, качественные знания.

Ты писал следующее:

Цитата:
как быть с преподавателями этих вузов, им что опять повторно изучать профессию, если их объявили плохими преподавателями?


Нет такой специальности - "преподаватель университета", которой обучают в вузах. Есть специалисты в своей области, которые в этих университетах преподают. Поэтому если преподаватель плохой - это не значит что ему нужно на что-то переучиваться, ведь специальность у него есть уже и не факт что он плох в этой специальности. То же самое, кстати, можно и про руководителей сказать - человек может быть хорошим специалистом, но никудышным руководителем.

[Исправлено: Victor Yang, 16.11.2021 - 16:31]
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