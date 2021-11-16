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15 университетов закрыли в Казахстане
15 университетов закрыли в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42849
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:05
Как отмечается, закрыты университеты, предоставляющие некачественное образование, а также пересмотрены квалификационные требования к результатам обучения с проведением среза знаний студентов.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 330
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:05
Может сразу преобразовать их в Спту и Гпту, пока персонал и студенты не разбежались по аулам?
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:09
А как теперь быть выпускникам этих закрытых вузов, они объявляются плохими специалистами и обязаны сдать дипломы?
Как быть студентам этих вузов, им в другой вуз с О поступать?
Наконец, как быть с преподавателями этих вузов, им что опять повторно изучать профессию, если их объявили плохими преподавателями?
Хотя, думаю, все само как-нибудь все рассосется, и никому ничего не нужно будет ни изучать, ни возвращать.
Как быть студентам этих вузов, им в другой вуз с О поступать?
Наконец, как быть с преподавателями этих вузов, им что опять повторно изучать профессию, если их объявили плохими преподавателями?
Хотя, думаю, все само как-нибудь все рассосется, и никому ничего не нужно будет ни изучать, ни возвращать.
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:17
Цитата:
Профессию они могут знать хорошо, а вот требовать со студентов могут не знания, а что-то другое.
Don Julio:
им что опять повторно изучать профессию, если их объявили плохими преподавателями?
им что опять повторно изучать профессию, если их объявили плохими преподавателями?
Профессию они могут знать хорошо, а вот требовать со студентов могут не знания, а что-то другое.
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:42
Интересно как Мамин связывает образование и четвертую промышленную революцию. Вроде как идея в том что машины и ИИ заменят человека
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:52
Цитата:
Хороший профессионал, даёт плохие знания студентам. Вопрос. Так ли хорош этот профессионал?
Victor Yang:
Профессию они могут знать хорошо, а вот требовать со студентов могут не знания, а что-то другое.
Профессию они могут знать хорошо, а вот требовать со студентов могут не знания, а что-то другое.
Хороший профессионал, даёт плохие знания студентам. Вопрос. Так ли хорош этот профессионал?
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:54
Цитата:
ИИ пока дорогая игрушка, дворника не скоро заменит. А вот против опытных военных летчиков довольно успешно справляется.
Alehander:
Вроде как идея в том что машины и ИИ заменят человека
Вроде как идея в том что машины и ИИ заменят человека
ИИ пока дорогая игрушка, дворника не скоро заменит. А вот против опытных военных летчиков довольно успешно справляется.
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:58
Цитата:
Ну если будут сидеть по домам а жить в суррогатах - то вполне
maxsaf:
дворника не скоро заменит.
дворника не скоро заменит.
Ну если будут сидеть по домам а жить в суррогатах - то вполне
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:58
Цитата:
Есть профессионалы, которые в совершенстве знают свое дело, но научить этому никого не могут - педагоги из них некудышные.
Don Julio:
Хороший профессионал, даёт плохие знания студентам. Вопрос. Так ли хорош этот профессионал?
Хороший профессионал, даёт плохие знания студентам. Вопрос. Так ли хорош этот профессионал?
Есть профессионалы, которые в совершенстве знают свое дело, но научить этому никого не могут - педагоги из них некудышные.
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 13:02
Цитата:
Мечтать никто не запрещает. Помнится, в центре возле акимата установили скамейку с USB-зарядкой, в рамках цифровизации. Интересно как она там, жива еще?
Alehander:
Ну если будут сидеть по домам а жить в суррогатах - то вполне
Ну если будут сидеть по домам а жить в суррогатах - то вполне
Мечтать никто не запрещает. Помнится, в центре возле акимата установили скамейку с USB-зарядкой, в рамках цифровизации. Интересно как она там, жива еще?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4425
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 13:27
Цитата:
--- Надо Марика попросить сфотать , рядом же живет.
maxsaf:
Интересно как она там, жива еще?
Интересно как она там, жива еще?
--- Надо Марика попросить сфотать , рядом же живет.
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 14:42
Цитата:
Видите ли в чем нюанс!
Я изначально писал о профессионалах, дающие конечный продукт. В данном случае, качественные знания. Но вам с вашим коллегой было угодно подискутировать на тему: а вдруг! А вдруг, он профессионал, но или не хочет или не может дать конечный продукт- качественные знания вложенные в студентов, будущих специалистов.
А вам, в конечном итоге, не все ли равно? Он не может? Или он не хочет?
Услуга же оказана некачественно.
maxsaf:
Есть профессионалы, которые в совершенстве знают свое дело, но научить этому никого не могут - педагоги из них некудышные.
Есть профессионалы, которые в совершенстве знают свое дело, но научить этому никого не могут - педагоги из них некудышные.
Видите ли в чем нюанс!
Я изначально писал о профессионалах, дающие конечный продукт. В данном случае, качественные знания. Но вам с вашим коллегой было угодно подискутировать на тему: а вдруг! А вдруг, он профессионал, но или не хочет или не может дать конечный продукт- качественные знания вложенные в студентов, будущих специалистов.
А вам, в конечном итоге, не все ли равно? Он не может? Или он не хочет?
Услуга же оказана некачественно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 148
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 15:06
Цитата:
в прошлом году же вроде как сломали зарядку, и починить некому) но это не точно, просто помню что-то такое, тоже рядом жил) а сама скамейка жива была летом)
maxsaf:
Интересно как она там, жива еще?
Интересно как она там, жива еще?
в прошлом году же вроде как сломали зарядку, и починить некому) но это не точно, просто помню что-то такое, тоже рядом жил) а сама скамейка жива была летом)
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 258
Re: 15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 16:08
Цитата:
В сентябре, когда приезжал, мимо проходил и специально посмотрел. Скамейка стоит, а вот приблуда зарядная куда-то пропала
lavprof:
maxsaf: Интересно как она там, жива еще? в прошлом году же вроде как сломали зарядку, и починить некому) но это не точно, просто помню что-то такое, тоже рядом жил) а сама скамейка жива была летом)
maxsaf: Интересно как она там, жива еще? в прошлом году же вроде как сломали зарядку, и починить некому) но это не точно, просто помню что-то такое, тоже рядом жил) а сама скамейка жива была летом)
В сентябре, когда приезжал, мимо проходил и специально посмотрел. Скамейка стоит, а вот приблуда зарядная куда-то пропала
15 университетов закрыли в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 16:30
Цитата:
Ты писал следующее:
Цитата:
Нет такой специальности - "преподаватель университета", которой обучают в вузах. Есть специалисты в своей области, которые в этих университетах преподают. Поэтому если преподаватель плохой - это не значит что ему нужно на что-то переучиваться, ведь специальность у него есть уже и не факт что он плох в этой специальности. То же самое, кстати, можно и про руководителей сказать - человек может быть хорошим специалистом, но никудышным руководителем.
[Исправлено: Victor Yang, 16.11.2021 - 16:31]
Don Julio:
Я изначально писал о профессионалах, дающие конечный продукт. В данном случае, качественные знания.
Я изначально писал о профессионалах, дающие конечный продукт. В данном случае, качественные знания.
Ты писал следующее:
Цитата:
как быть с преподавателями этих вузов, им что опять повторно изучать профессию, если их объявили плохими преподавателями?
Нет такой специальности - "преподаватель университета", которой обучают в вузах. Есть специалисты в своей области, которые в этих университетах преподают. Поэтому если преподаватель плохой - это не значит что ему нужно на что-то переучиваться, ведь специальность у него есть уже и не факт что он плох в этой специальности. То же самое, кстати, можно и про руководителей сказать - человек может быть хорошим специалистом, но никудышным руководителем.
[Исправлено: Victor Yang, 16.11.2021 - 16:31]
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