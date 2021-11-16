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≡ Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42847
Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой сельского населения
Отправлено: 16.11.21 - 14:13
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Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в 4 регионах. Это Костанайская (64,7%), Восточно-Казахстанская (81,4%), Северо-Казахстанская (82,1%) и Жамбылская (82,2%) области.
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D
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
52
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 14:13
#1
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Цитата:
Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения 

А как это будет звучать с бюрократического языка, на русский?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14210
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 14:18
#2
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вообще то такая информация должна быть с грифом
-совершенно секретно.
иначе даже в сотню не попадем в ближайшие сто лет.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23306
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 14:36
#3
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Сегодня звонил в Айетовку.
За воду не сирашивал. У
них своя скважина.
Вот угля, для печки -
нет от слова - совсем.
На улицу утром было, -23
градуса. Нормально?... 8-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14210
Re: Названы регионы с самым низким уровнем охвата питьевой водой...
Отправлено: 16.11.21 - 14:50
#4
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Цитата:
drakon:
Сегодня звонил в Айетовку. За воду не сирашивал. У них своя скважина. Вот угля, для печки - нет от слова - совсем. На улицу утром было, -23 градуса. Нормально?..


в Тарановке таких проблем никогда не было вроде.
ну при союзе уж точно.
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