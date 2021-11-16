Отправлено: - 14:50

drakon:

Сегодня звонил в Айетовку. За воду не сирашивал. У них своя скважина. Вот угля, для печки - нет от слова - совсем. На улицу утром было, -23 градуса. Нормально?..

Цитата:в Тарановке таких проблем никогда не было вроде.ну при союзе уж точно.