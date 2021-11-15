Отправлено: - 12:46

111:

Хм.. Если разобраться, у нас ровно то же самое.. Тот же один доллар.. Что по 120, что теперь по 360.. Тут даже дешевле доллара сок получается..

Цитата:Так о чем речь. В долларах сок и у вас и у нас по доллару за литр. А в тенге - цена только растет, тенге только обесценивается. Называть такое валютой даже странно как-то ))