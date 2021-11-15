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≡ Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42847
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 11:59
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В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты. Казахстанскому тенге исполнилось 28 лет. как менялась национальная валюта на протяжении этих лет, читайте в этом материале.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14528
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 10:10
#45
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Цитата:
maxsaf:
У меня на казахстанском пенсионном счете было в тенге 10 штук баксов, щас 3 штуки.

Я квартиру купил за 32000 долларов (и расчет был в долларах) в 2013-м году, а продал за 17000 и расчет в тенге в 2020-м. Но в тенге продал дороже.
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5444
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 10:25
#46
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Насчет хат, смотрю, тенге то не особенно обесценилось к этому времени..
Я брал за 23 тысячи в 2007м хату тут в Костанае однушку, она начала стоить те же 23 тысячи долларов в этом году..
Странно..
Как то неожиданно..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5444
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 10:28
#47
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А вот в тенге это по другому.
Если раньше я брал ее за 4 миллиона, то сейчас за них просят примерно 10 миллионов..
Но радует тот факт, что в долларах теперь как бы и не упала.
То есть опять можно продать хаты и свалить в Германию?
А вот тут уже большой вопрос..
Сколько стоили дома в начале 2000х, и сколько сейчас..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5444
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 10:31
#48
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Цитата:
maxsaf:
Сейчас покупаю за 1 доллар. Вот она, настоящая валюта

Хм..
Если разобраться, у нас ровно то же самое..
Тот же один доллар..
Что по 120, что теперь по 360..
Тут даже дешевле доллара сок получается..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4425
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 12:39
#49
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Цитата:
111:
теперь по 360

--- А разве сейчас не 440?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14063
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 12:46
#50
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Цитата:
111:
Хм.. Если разобраться, у нас ровно то же самое.. Тот же один доллар.. Что по 120, что теперь по 360.. Тут даже дешевле доллара сок получается..

Так о чем речь. В долларах сок и у вас и у нас по доллару за литр. А в тенге - цена только растет, тенге только обесценивается. Называть такое валютой даже странно как-то ))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4425
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 12:53
#51
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В 2002 брал за 3300$ , в 2016 продал за 23 000. А в тенге 450 000- 7 500 000.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14210
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 13:14
#52
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Цитата:
Гога:
--- А разве сейчас не 440?


лишь бы ляпнуть .
120 и 360- это стоимость сока,
а не курс доллара.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14210
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 13:16
#53
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я получил бесплатно,
сейчас стоит 70000 долларов.
70000 в плюсе.или 3000000 тенге.

[Исправлено: alex_60, 16.11.2021 - 14:44]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14063
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 13:20
#54
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Цитата:
alex_60:
я получил бесплатно, сейчас стоит 70000 долларов.

За какие такие заслуги? Когда?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14210
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 13:30
#55
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Цитата:
maxsaf:
За какие такие заслуги? Когда?


в свое время.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5444
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 13:36
#56
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Цитата:
maxsaf:
А в тенге - цена только растет, тенге только обесценивается.

Ну фактически то одно и тоже, то есть один доллар как был, так и остался?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4425
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 13:51
#57
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Цитата:
alex_60:
70000 в плюсе.или 23000000 тенге

--- при курсе 430 -- 30 100 000. Счетовод аховый. Даже считать не умеете. :-P

[Исправлено: Гога, 16.11.2021 - 10:53]

[Исправлено: Гога, 16.11.2021 - 10:54]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4425
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 14:27
#58
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Цитата:
111:

--- Как специалист ---есть такие трешки на Карбышева --- сейчас стоит 70000 долларов
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