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Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
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Я робот(Пользователи)
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Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 11:59
В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты. Казахстанскому тенге исполнилось 28 лет. как менялась национальная валюта на протяжении этих лет, читайте в этом материале.
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- 14528
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 10:10
Цитата:
Я квартиру купил за 32000 долларов (и расчет был в долларах) в 2013-м году, а продал за 17000 и расчет в тенге в 2020-м. Но в тенге продал дороже.
maxsaf:
У меня на казахстанском пенсионном счете было в тенге 10 штук баксов, щас 3 штуки.
У меня на казахстанском пенсионном счете было в тенге 10 штук баксов, щас 3 штуки.
Я квартиру купил за 32000 долларов (и расчет был в долларах) в 2013-м году, а продал за 17000 и расчет в тенге в 2020-м. Но в тенге продал дороже.
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 10:25
Насчет хат, смотрю, тенге то не особенно обесценилось к этому времени..
Я брал за 23 тысячи в 2007м хату тут в Костанае однушку, она начала стоить те же 23 тысячи долларов в этом году..
Странно..
Как то неожиданно..
Я брал за 23 тысячи в 2007м хату тут в Костанае однушку, она начала стоить те же 23 тысячи долларов в этом году..
Странно..
Как то неожиданно..
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 10:28
А вот в тенге это по другому.
Если раньше я брал ее за 4 миллиона, то сейчас за них просят примерно 10 миллионов..
Но радует тот факт, что в долларах теперь как бы и не упала.
То есть опять можно продать хаты и свалить в Германию?
А вот тут уже большой вопрос..
Сколько стоили дома в начале 2000х, и сколько сейчас..
Если раньше я брал ее за 4 миллиона, то сейчас за них просят примерно 10 миллионов..
Но радует тот факт, что в долларах теперь как бы и не упала.
То есть опять можно продать хаты и свалить в Германию?
А вот тут уже большой вопрос..
Сколько стоили дома в начале 2000х, и сколько сейчас..
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 10:31
Цитата:
Хм..
Если разобраться, у нас ровно то же самое..
Тот же один доллар..
Что по 120, что теперь по 360..
Тут даже дешевле доллара сок получается..
maxsaf:
Сейчас покупаю за 1 доллар. Вот она, настоящая валюта
Сейчас покупаю за 1 доллар. Вот она, настоящая валюта
Хм..
Если разобраться, у нас ровно то же самое..
Тот же один доллар..
Что по 120, что теперь по 360..
Тут даже дешевле доллара сок получается..
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 12:39
Цитата:
--- А разве сейчас не 440?
111:
теперь по 360
теперь по 360
--- А разве сейчас не 440?
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 12:46
Цитата:
Так о чем речь. В долларах сок и у вас и у нас по доллару за литр. А в тенге - цена только растет, тенге только обесценивается. Называть такое валютой даже странно как-то ))
111:
Хм.. Если разобраться, у нас ровно то же самое.. Тот же один доллар.. Что по 120, что теперь по 360.. Тут даже дешевле доллара сок получается..
Хм.. Если разобраться, у нас ровно то же самое.. Тот же один доллар.. Что по 120, что теперь по 360.. Тут даже дешевле доллара сок получается..
Так о чем речь. В долларах сок и у вас и у нас по доллару за литр. А в тенге - цена только растет, тенге только обесценивается. Называть такое валютой даже странно как-то ))
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 12:53
В 2002 брал за 3300$ , в 2016 продал за 23 000. А в тенге 450 000- 7 500 000.
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 13:14
Цитата:
лишь бы ляпнуть .
120 и 360- это стоимость сока,
а не курс доллара.
Гога:
--- А разве сейчас не 440?
--- А разве сейчас не 440?
лишь бы ляпнуть .
120 и 360- это стоимость сока,
а не курс доллара.
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 13:16
я получил бесплатно,
сейчас стоит 70000 долларов.
70000 в плюсе.или 3000000 тенге.
[Исправлено: alex_60, 16.11.2021 - 14:44]
сейчас стоит 70000 долларов.
70000 в плюсе.или 3000000 тенге.
[Исправлено: alex_60, 16.11.2021 - 14:44]
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 13:20
Цитата:
За какие такие заслуги? Когда?
alex_60:
я получил бесплатно, сейчас стоит 70000 долларов.
я получил бесплатно, сейчас стоит 70000 долларов.
За какие такие заслуги? Когда?
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 13:30
Цитата:
в свое время.
maxsaf:
За какие такие заслуги? Когда?
За какие такие заслуги? Когда?
в свое время.
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 13:36
Цитата:
Ну фактически то одно и тоже, то есть один доллар как был, так и остался?
maxsaf:
А в тенге - цена только растет, тенге только обесценивается.
А в тенге - цена только растет, тенге только обесценивается.
Ну фактически то одно и тоже, то есть один доллар как был, так и остался?
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 13:51
Цитата:
--- при курсе 430 -- 30 100 000. Счетовод аховый. Даже считать не умеете.
[Исправлено: Гога, 16.11.2021 - 10:53]
[Исправлено: Гога, 16.11.2021 - 10:54]
alex_60:
70000 в плюсе.или 23000000 тенге
70000 в плюсе.или 23000000 тенге
--- при курсе 430 -- 30 100 000. Счетовод аховый. Даже считать не умеете.
[Исправлено: Гога, 16.11.2021 - 10:53]
[Исправлено: Гога, 16.11.2021 - 10:54]
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 14:27
Цитата:
--- Как специалист ---есть такие трешки на Карбышева --- сейчас стоит 70000 долларов
111:
--- Как специалист ---есть такие трешки на Карбышева --- сейчас стоит 70000 долларов
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