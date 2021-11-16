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Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42847
Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
Отправлено: 16.11.21 - 12:59
Студенты обратились в "НГ" еще 15 сентября, письменный запрос редакция отправила 23 сентября, а последнюю попытку получить хоть какой-то ответ предприняла сегодня, 16 ноября.
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Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 12:59
Чёт не понял? Курс обучения в университете,
всего 2 года?...
всего 2 года?...
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 13:05
Цитата:
Туда наверное и магистратура входит
drakon:
Чёт не понял? Курс обучения в университете, всего 2 года?...
Чёт не понял? Курс обучения в университете, всего 2 года?...
Туда наверное и магистратура входит
Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
Отправлено: 16.11.21 - 13:16
Цитата:
Я бы 3 мильёна, отдал,
за высшее...
maxsaf:
и магистратура входит
и магистратура входит
Я бы 3 мильёна, отдал,
за высшее...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 330
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 13:29
Цитата:
Такие пенсии получаешь Дракоша? Скинешь на карточку?
drakon:
Такие пенсии получаешь Дракоша? Скинешь на карточку?
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 13:43
Цитата:
Номер карточки, название
Банки - давай...
Доктор СИЗШ:
Скинешь на карточку?
Скинешь на карточку?
Номер карточки, название
Банки - давай...
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5444
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 13:44
Юристы же, сами знают как и что..
Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
Отправлено: 16.11.21 - 13:53
Цитата:
ты по пакистански поймешь что-ли?
еще усаму кокого нибудь ненароком профинансируешь.
drakon:
название Банки - давай...
название Банки - давай...
ты по пакистански поймешь что-ли?
еще усаму кокого нибудь ненароком профинансируешь.
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 13:54
придется студентам заплатить,
даже если в три раза будет больше.
в ловушку попали.
даже если в три раза будет больше.
в ловушку попали.
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 13:56
Цитата:
цифровизация.
на голову шлем с большим количеством проводов и иголок.
человек-студент становится флешкой,
на которой все знания записаны.
drakon:
Чёт не понял? Курс обучения в университете, всего 2 года?..
Чёт не понял? Курс обучения в университете, всего 2 года?..
цифровизация.
на голову шлем с большим количеством проводов и иголок.
человек-студент становится флешкой,
на которой все знания записаны.
Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
Отправлено: 16.11.21 - 14:00
Цитата:
Просто первый год была цена по акции, со скидкой. Никто ниче не повышал
alex_60:
в ловушку попали.
в ловушку попали.
Просто первый год была цена по акции, со скидкой. Никто ниче не повышал
Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
Отправлено: 16.11.21 - 14:09
Цитата:
очень похоже.
это наверное было написано очень маленькими буквами,
как в договорах с банками.
maxsaf:
Просто первый год была цена по акции, со скидкой.
Просто первый год была цена по акции, со скидкой.
очень похоже.
это наверное было написано очень маленькими буквами,
как в договорах с банками.
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 52
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 14:20
Цитата:
Дайте-ка отгадаю!
Прошла информация, что была проверка и все ВУЗы оказывающие некачественные услуги закрыли. Наверняка приезжала комиссия. Наверняка комиссию нужно было встретить, кормить, развлекать. А это все денги-акша. Но ведь ВУЗ не закрыли же.
Так что подорожание оправдано!
Почему подорожало обучение?
Дайте-ка отгадаю!
Прошла информация, что была проверка и все ВУЗы оказывающие некачественные услуги закрыли. Наверняка приезжала комиссия. Наверняка комиссию нужно было встретить, кормить, развлекать. А это все денги-акша. Но ведь ВУЗ не закрыли же.
Так что подорожание оправдано!
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 14:27
//появилась необходимость поднять зарплаты педагогам.//
вуз негосударственный,в принципе что хотят то и творят.
а сколько раз их лицензии лишали,а все обучают.
вуз негосударственный,в принципе что хотят то и творят.
а сколько раз их лицензии лишали,а все обучают.
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