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≡ Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42847
Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
Отправлено: 16.11.21 - 12:59
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Студенты обратились в "НГ" еще 15 сентября, письменный запрос редакция отправила 23 сентября, а последнюю попытку получить хоть какой-то ответ предприняла сегодня, 16 ноября.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23306
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 12:59
#1
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Чёт не понял? Курс обучения в университете,
всего 2 года?... :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14063
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 13:05
#2
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Цитата:
drakon:
Чёт не понял? Курс обучения в университете, всего 2 года?...

Туда наверное и магистратура входит :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23306
Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
Отправлено: 16.11.21 - 13:16
#3
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Цитата:
maxsaf:
и магистратура входит :lol:

Я бы 3 мильёна, отдал,
за высшее... :-o
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
330
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 13:29
#4
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Цитата:
drakon:

Такие пенсии получаешь Дракоша? Скинешь на карточку?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23306
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 13:43
#5
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Скинешь на карточку?

Номер карточки, название
Банки - давай... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5444
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 13:44
#6
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Юристы же, сами знают как и что..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14210
Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
Отправлено: 16.11.21 - 13:53
#7
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Цитата:
drakon:
название Банки - давай...


ты по пакистански поймешь что-ли?
еще усаму кокого нибудь ненароком профинансируешь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14210
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 13:54
#8
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придется студентам заплатить,
даже если в три раза будет больше.
в ловушку попали.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14210
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 13:56
#9
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Цитата:
drakon:
Чёт не понял? Курс обучения в университете, всего 2 года?..


цифровизация.
на голову шлем с большим количеством проводов и иголок.
человек-студент становится флешкой,
на которой все знания записаны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14063
Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
Отправлено: 16.11.21 - 14:00
#10
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Цитата:
alex_60:
в ловушку попали.

Просто первый год была цена по акции, со скидкой. Никто ниче не повышал :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14210
Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца не отвечает на запрос "НГ" по жалобе их студентов
Отправлено: 16.11.21 - 14:09
#11
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Цитата:
maxsaf:
Просто первый год была цена по акции, со скидкой.


очень похоже.
это наверное было написано очень маленькими буквами,
как в договорах с банками.
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
52
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 14:20
#12
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Цитата:
Почему подорожало обучение?

Дайте-ка отгадаю!
Прошла информация, что была проверка и все ВУЗы оказывающие некачественные услуги закрыли. Наверняка приезжала комиссия. Наверняка комиссию нужно было встретить, кормить, развлекать. А это все денги-акша. Но ведь ВУЗ не закрыли же.
Так что подорожание оправдано!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14210
Re: Почему подорожало обучение? - Руководство КСТУ уже 2 месяца...
Отправлено: 16.11.21 - 14:27
#13
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//появилась необходимость поднять зарплаты педагогам.//

вуз негосударственный,в принципе что хотят то и творят.
а сколько раз их лицензии лишали,а все обучают.
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