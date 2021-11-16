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≡ Казахстанцы смогут привиться Pfizer за деньги
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42844
Казахстанцы смогут привиться Pfizer за деньги
Отправлено: 16.11.21 - 11:06
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На заседании правительства было предложено для тех казахстанцев, которые не попадают в данную категорию, дать возможность привиться Pfizer на платной основе. Премьер-министр Аскар Мамин поддержал это предложение.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7896
Re: Казахстанцы смогут привиться Pfizer за деньги
Отправлено: 16.11.21 - 11:06
#1
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Стоимость бы написали. А то вдруг вчкушке и юльке придется скидываться на голубую мечту? ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14187
Казахстанцы смогут привиться Pfizer за деньги
Отправлено: 16.11.21 - 11:10
#2
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Цитата:
yudjin:
А то вдруг вчкушке


она уже боярышником привилась.
Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
101
Re: Казахстанцы смогут привиться Pfizer за деньги
Отправлено: 16.11.21 - 12:22
#3
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В очередь с... дети, в очередь. Ждём через неделю понижения цены в 2 раза. Ещё через неделю по себестоимости, потом бесплатно, потом будут платить тем, кто привьется. Исключением могут стать госслужащих, которых могут заставить поставить вакцину платно.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
517
Re: Казахстанцы смогут привиться Pfizer за деньги
Отправлено: 16.11.21 - 12:25
#4
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С Роисси звонили родственники,узнали что у нас можно препаратом Pfizer против COVID-19 платно провакцинироваться просили узнать про цену. По моему люди с РФ потекут рекой к нам если будет возможность для них Pfizerом провакцинироваться. Все понимают что ворованная шмурдяк- вакцина Спу́тник V опасна для жизни.
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