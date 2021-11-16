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≡ Вызов экстренных служб с мобильных телефонов временно недоступен в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42844
Вызов экстренных служб с мобильных телефонов временно недоступен в Костанайской области
Отправлено: 16.11.21 - 10:54
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Для мобильных устройств короткие номера экстренных служб стали временно недоступны. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств. Неполадки объясняют техническими работами в АО "Казахтелеком".
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5440
Re: Вызов экстренных служб с мобильных телефонов временно...
Отправлено: 16.11.21 - 10:54
#1
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Ну как вариант собрать вокруг палки, солому, сено и поджечь..
Дым обязательно увидит самолет МЧС..
Только себя не надо сжигать..
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7896
Re: Вызов экстренных служб с мобильных телефонов временно...
Отправлено: 16.11.21 - 11:17
#2
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Даже в охаянные советские годы такого не припомню...
сифрависасия, отнака....
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14187
Re: Вызов экстренных служб с мобильных телефонов временно...
Отправлено: 16.11.21 - 11:23
#3
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///Неполадки объясняют техническими работами в АО "Казахтелеком".//

странное пояснение.
то есть если бы не проводились технические работы,
то и неполадок бы не было.
в нормальном случае технические работы
проводят для устранения неполадок.
а тут наоборот.
Профайл
D
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
48
Re: Вызов экстренных служб с мобильных телефонов временно...
Отправлено: 16.11.21 - 12:25
#4
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Цитата:
111:
Ну как вариант собрать вокруг палки, солому, сено и поджечь.. Дым обязательно увидит самолет МЧС..

Или как вариант, как в детской игре, сказать больному или пожару- замри! Дождаться пока починят телефоны, и сказать-отомри! И вызвать соответствующую службу.
Только здесь не игрушки, а реальные люди. Не всем же есть время читать новости, чтобы узнавать, а работает ли сегодня телефоны экстренно служб? И если нет, то до которого часу?
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