Отправлено: - 12:25

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Ну как вариант собрать вокруг палки, солому, сено и поджечь.. Дым обязательно увидит самолет МЧС..

Цитата:Или как вариант, как в детской игре, сказать больному или пожару- замри! Дождаться пока починят телефоны, и сказать-отомри! И вызвать соответствующую службу.Только здесь не игрушки, а реальные люди. Не всем же есть время читать новости, чтобы узнавать, а работает ли сегодня телефоны экстренно служб? И если нет, то до которого часу?