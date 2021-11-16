Re: Казахстанцы смогут привиться Pfizer за деньги

Отправлено: - 12:25

С Роисси звонили родственники,узнали что у нас можно препаратом Pfizer против COVID-19 платно провакцинироваться просили узнать про цену. По моему люди с РФ потекут рекой к нам если будет возможность для них Pfizerом провакцинироваться. Все понимают что ворованная шмурдяк- вакцина Спу́тник V опасна для жизни.