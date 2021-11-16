Re: 15 университетов закрыли в Казахстане

Отправлено: - 12:09

А как теперь быть выпускникам этих закрытых вузов, они объявляются плохими специалистами и обязаны сдать дипломы?

Как быть студентам этих вузов, им в другой вуз с О поступать?

Наконец, как быть с преподавателями этих вузов, им что опять повторно изучать профессию, если их объявили плохими преподавателями?

Хотя, думаю, все само как-нибудь все рассосется, и никому ничего не нужно будет ни изучать, ни возвращать.