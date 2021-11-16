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≡ Казахстанская федерация футбола решила отказаться от государственного финансирования
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42844
Казахстанская федерация футбола решила отказаться от государственного финансирования
Отправлено: 16.11.21 - 10:52
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Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин сообщил о решении организации отказаться от государственного финансирования. Теперь финансирование будет поступать из средств УЕФА и за счёт спонсорских денег.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5440
Re: Казахстанская федерация футбола решила отказаться от...
Отправлено: 16.11.21 - 10:52
#1
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Надо просто налог ввести ИПшникам, на футбол, вот тебе и спонсорские деньги..
Крупный то бизнес спонсирует, футболы, дни рождения, а вдруг не выдержит..
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4019
Re: Казахстанская федерация футбола решила отказаться от...
Отправлено: 16.11.21 - 11:11
#2
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Всем клубам убрать государственное финансирование и тогда местный футбол любить буду крепче.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5440
Re: Казахстанская федерация футбола решила отказаться от...
Отправлено: 16.11.21 - 11:26
#3
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Интересно, как Куат Х. назвал наших футболистов женщинами легкого поведения, от которых нет пользы, но им продолжают платить..
Хм..
Я бы с этим утверждением не согласился..
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
107
Re: Казахстанская федерация футбола решила отказаться от...
Отправлено: 16.11.21 - 11:51
#4
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Через много лет не переставаю задавть один и тот же вопрос, зачем было переводить крайне успешного тренера, который поднял Астану на мировой уровень, в сборную, чтобы не дать ему и 3 лет развернуться, и попросить уйти в отставку. Затем бесславный Билек, теперь еще кто-то, с кем летим 8 - 0.
Вот тех людей, которые принимают такие решения, убирают хороших тренеров, назначают непойми кого, с них нужно спрашивать, и их нужно отправлять в отставку в первую очередь.
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D
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
48
Казахстанская федерация футбола решила отказаться от государственного финансирования
Отправлено: 16.11.21 - 12:15
#5
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Через пару лет, это будет причиной объясняющей последние места Казахстана в мировом рейтинге по футболу.
Мол, молодежь не идёт в футбол, потому что секции платные, многим родителям не по плечу такие расходы, и тд и тп.
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