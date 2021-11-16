Re: Казахстанская федерация футбола решила отказаться от...

Отправлено: - 11:51

Через много лет не переставаю задавть один и тот же вопрос, зачем было переводить крайне успешного тренера, который поднял Астану на мировой уровень, в сборную, чтобы не дать ему и 3 лет развернуться, и попросить уйти в отставку. Затем бесславный Билек, теперь еще кто-то, с кем летим 8 - 0.

Вот тех людей, которые принимают такие решения, убирают хороших тренеров, назначают непойми кого, с них нужно спрашивать, и их нужно отправлять в отставку в первую очередь.