Отправлено: - 10:10

maxsaf:

У меня на казахстанском пенсионном счете было в тенге 10 штук баксов, щас 3 штуки.

Цитата:Я квартиру купил за 32000 долларов (и расчет был в долларах) в 2013-м году, а продал за 17000 и расчет в тенге в 2020-м. Но в тенге продал дороже.