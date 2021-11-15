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≡ Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42838
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 11:59
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В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты. Казахстанскому тенге исполнилось 28 лет. как менялась национальная валюта на протяжении этих лет, читайте в этом материале.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14526
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 10:10
#45
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Цитата:
maxsaf:
У меня на казахстанском пенсионном счете было в тенге 10 штук баксов, щас 3 штуки.

Я квартиру купил за 32000 долларов (и расчет был в долларах) в 2013-м году, а продал за 17000 и расчет в тенге в 2020-м. Но в тенге продал дороже.
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