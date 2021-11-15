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≡ Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42838
Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 19:29
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13 ноября 42-летний и 38-летний жителей села Убаган на автомашине "ВАЗ 2107" выехали в село Узунколь. Чтобы сократить расстояние, они решили поехать по проселочной дороге, но машина увязла в грязи и мокром снегу, стала буксовать на месте и сломалась.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2192
Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 19:29
#1
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Судя по упитанности мужчин, им можно было ещё пару суток просидеть в машине.
Насчёт звонка: если примут закон о наказаний тех кто игнорируя ЧС и зная о ней и всё же выехал в непогоду ( это нехорошая законодательная инициатива астанинских чс-ников) и попал в беду, и зная что за это его накажут: он навряд ли будет звонить на "112". Не справоцирует ли проект данной нормы закона ещё много несчастий??

[Исправлено: ACROS, 15.11.2021 - 19:30]
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
45
Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 19:37
#2
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Это нужно постараться, чтобы в "семерке" что-то сломалось. Там ломаться-то нечему!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
323
Re: Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской...
Отправлено: 15.11.21 - 21:32
#3
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Куда ружья спрятали горе охотники?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
515
Re: Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской...
Отправлено: 15.11.21 - 21:34
#4
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Цитата:
Don Julio:
Там ломаться-то нечему!


Там всё с самого завода неисправно! Не надо было вообще выезжать в такую погоду на тазике!
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5429
Re: Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской...
Отправлено: 15.11.21 - 21:44
#5
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Что то в степи искали, металл наверно..
У меня родич тоже часто гоняет на урале и как то где то что то находит..
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
45
Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 22:00
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Там всё с самого завода неисправно

Об этом дискутируйте с колхозниками, которые на них грузят по 4-5 центнеров ещё и едут в свой колхоз.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не надо было вообще выезжать в такую погоду на тазике!

Ну да!
Вам же достоверно известно, что джип, застрянет там куда другие машины не доедут.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2192
Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской области
Отправлено: 16.11.21 - 09:44
#7
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Цитата:
111:
искали, металл наверно..


В нашей деревне, особенно на территорий бывших МТМ, автогаража, машдвора, навозно-мусорных кучи перекопано как будто кроты перекопали: приезжают взрослые серьёзные люди с райцентра, с Лисаковки, с Джетыгары с миноискателями и каждый раз вывозят полные ломом багажники.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1376
Re: Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской...
Отправлено: 16.11.21 - 10:08
#8
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вот и я склонен думать что охотники, либо за цветметом, либо за дичью
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