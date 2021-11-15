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Ну Европа же не вся богатая.. А страны Африки, которые скоро ее обживут? Курды, которых не знаю, миллионов 30, и их когда то раздербанили.. Ирак и Сирия еще не все там. Афганцы..

Цитата:С повышением глобальной температуры перечисленным странам прийдет кирдык. И кое-кто будет желеть, что не взял дальневосточный гектар. А в Сибири будет красота, как в Краснодаре