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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:16
Цитата:
Ну Европа же не вся богатая..
А страны Африки, которые скоро ее обживут?
Курды, которых не знаю, миллионов 30, и их когда то раздербанили..
Ирак и Сирия еще не все там.
Афганцы..
maxsaf:
Прям настолько все плохо будет?)))
Прям настолько все плохо будет?)))
Ну Европа же не вся богатая..
А страны Африки, которые скоро ее обживут?
Курды, которых не знаю, миллионов 30, и их когда то раздербанили..
Ирак и Сирия еще не все там.
Афганцы..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:17
Цитата:
Я всегда говорю, это непрактично со стороны тех, кому надо и нравится высказываться..
maxsaf:
Он обещал меня игнорить, теперь
Он обещал меня игнорить, теперь
Я всегда говорю, это непрактично со стороны тех, кому надо и нравится высказываться..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 552
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:27
Цитата:
Рубль постепенно становится резервной валютой?
[Исправлено: serg kost, 15.11.2021 - 22:28]
12 ноября, на IX Конгрессе финансистов Казахстана рассказала одна из спикеров, председатель правления системообразующего и крупнейшего банка – Halyk Bank Умут Шаяхметова.
Краткие тезисы выступления:
роль казахстанских банков в кредитовании экономики упала по отношению к ВВП с 67% в в 2009 году до 21%, причем большая доля приходится на кредиты для физлиц - на потребительские и ипотечные займы. Доля корпоративных займов по отношению к ВВП упала на рекордно низкие уровни – до 10%, хотя в России эта доля растёт, несмотря на санкции, и достигала 60%.;
главный фактор – это падение конкурентоспособности казахстанской экономики по отношению к российской и рост импорта российских товаров;
происходит рублевизация экономики Казахстана, а не долларизациия, как это происходило раньше;
объем торгов в рублях на казахстанской фондовой бирже KASE вырос в 2,7 раза за последние два года - с 10 млрд до 27 млрд рублей. По общей капитализации рынок Казахстана (около $40 млрд) входит в Топ-50 стран мира, находясь по данному показателю на уровне Греции и Египта. Среди стран СНГ биржа KASE находится на 2 месте.
растёт рублёвое финансирование казахстанских заёмщиков, даже Минфин РК берет займы в рублях. Сейчас на ММВБ торгуются несколько выпусков рублевых суверенных облигаций РК.
Краткие тезисы выступления:
роль казахстанских банков в кредитовании экономики упала по отношению к ВВП с 67% в в 2009 году до 21%, причем большая доля приходится на кредиты для физлиц - на потребительские и ипотечные займы. Доля корпоративных займов по отношению к ВВП упала на рекордно низкие уровни – до 10%, хотя в России эта доля растёт, несмотря на санкции, и достигала 60%.;
главный фактор – это падение конкурентоспособности казахстанской экономики по отношению к российской и рост импорта российских товаров;
происходит рублевизация экономики Казахстана, а не долларизациия, как это происходило раньше;
объем торгов в рублях на казахстанской фондовой бирже KASE вырос в 2,7 раза за последние два года - с 10 млрд до 27 млрд рублей. По общей капитализации рынок Казахстана (около $40 млрд) входит в Топ-50 стран мира, находясь по данному показателю на уровне Греции и Египта. Среди стран СНГ биржа KASE находится на 2 месте.
растёт рублёвое финансирование казахстанских заёмщиков, даже Минфин РК берет займы в рублях. Сейчас на ММВБ торгуются несколько выпусков рублевых суверенных облигаций РК.
Рубль постепенно становится резервной валютой?
[Исправлено: serg kost, 15.11.2021 - 22:28]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:42
Цитата:
Хоть сам то сейчас понял на 1 процент, что процитировал на всю страницу? Кто это будет здесь перечитывать и вникать? Тупо скинул свою методичку?)))))
serg kost:
Хоть сам то сейчас понял на 1 процент, что процитировал на всю страницу? Кто это будет здесь перечитывать и вникать? Тупо скинул свою методичку?)))))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 552
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:56
Ну не все же такие глупые?
Происходит дедолларизация нашей экономики в пользу рубля.
Казахстанскому бизнесу не нужны кредиты по причине полного застоя экономики и отсутствия перспектив развития бизнеса.
В ближайшем будущем очень вероятны серьезные проблемы в экономике РК.
У меня нет кредитов, и есть небольшая подушка безопасности. Но и мне за будущее немного страшновато...
Происходит дедолларизация нашей экономики в пользу рубля.
Казахстанскому бизнесу не нужны кредиты по причине полного застоя экономики и отсутствия перспектив развития бизнеса.
В ближайшем будущем очень вероятны серьезные проблемы в экономике РК.
У меня нет кредитов, и есть небольшая подушка безопасности. Но и мне за будущее немного страшновато...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:57
Цитата:
Давно бы так..
serg kost:
Рубль постепенно становится резервной валютой?
Рубль постепенно становится резервной валютой?
Давно бы так..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.11.21 - 00:50
Цитата:
С повышением глобальной температуры перечисленным странам прийдет кирдык. И кое-кто будет желеть, что не взял дальневосточный гектар. А в Сибири будет красота, как в Краснодаре
111:
Ну Европа же не вся богатая.. А страны Африки, которые скоро ее обживут? Курды, которых не знаю, миллионов 30, и их когда то раздербанили.. Ирак и Сирия еще не все там. Афганцы..
Ну Европа же не вся богатая.. А страны Африки, которые скоро ее обживут? Курды, которых не знаю, миллионов 30, и их когда то раздербанили.. Ирак и Сирия еще не все там. Афганцы..
С повышением глобальной температуры перечисленным странам прийдет кирдык. И кое-кто будет желеть, что не взял дальневосточный гектар. А в Сибири будет красота, как в Краснодаре
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.11.21 - 04:07
Пациэнтам психушки ой как далеко до ваших фантазий и переживаний . А их, почему то в больнице держат как не нормальных! Предлагаю установить на форуме пост дежурного психиатора. Здесь ему найдется работа! Один 111 чего стоит! Задаст работы персоналу Кананчиковой дачи!
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 16.11.2021 - 04:12]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 16.11.2021 - 04:12]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.11.21 - 04:29
Цитата:
Как прорвало мужчинку! До всего ему есть дело! Сразу анекдот про Гондурас вспомнил! Совет 111ому, как в анекдоте. А ты его поменьше расчесывай!
111:
Как прорвало мужчинку! До всего ему есть дело! Сразу анекдот про Гондурас вспомнил! Совет 111ому, как в анекдоте. А ты его поменьше расчесывай!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14183
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.11.21 - 10:01
Цитата:
СИЗШ, поделитесь сколько плетей вы получили,
по какому месту и за что.
как долго заживают рубцы и тд.
Доктор СИЗШ:
СИЗШ, поделитесь сколько плетей вы получили,
по какому месту и за что.
как долго заживают рубцы и тд.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.11.21 - 10:01
Цитата:
Насчёт "пыжится", я что то сомневаюсь?!?!
abaika95:
Не пыжится сильно
Не пыжится сильно
Насчёт "пыжится", я что то сомневаюсь?!?!
(Полноправные пользователи)
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- 08.02.17
- Сообщений:
- 2704
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.11.21 - 10:21
Цитата:
С чего б пигмею войны вести?
"Не дал Бог свинье рог", а то бы тоже "пыжилась"
abaika95:
А Казахстан ничего Не строит из себя сверхдержаву Не пыжится сильно Войны не ведёт
А Казахстан ничего Не строит из себя сверхдержаву Не пыжится сильно Войны не ведёт
С чего б пигмею войны вести?
"Не дал Бог свинье рог", а то бы тоже "пыжилась"
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