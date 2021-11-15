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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 88 из 88«1...868788
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5429
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:16
#1306
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Цитата:
maxsaf:
Прям настолько все плохо будет?)))

Ну Европа же не вся богатая..
А страны Африки, которые скоро ее обживут?
Курды, которых не знаю, миллионов 30, и их когда то раздербанили..
Ирак и Сирия еще не все там.
Афганцы..
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5429
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:17
#1307
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Цитата:
maxsaf:
Он обещал меня игнорить, теперь

Я всегда говорю, это непрактично со стороны тех, кому надо и нравится высказываться..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
552
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:27
#1308
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Цитата:
12 ноября, на IX Конгрессе финансистов Казахстана рассказала одна из спикеров, председатель правления системообразующего и крупнейшего банка – Halyk Bank Умут Шаяхметова.
Краткие тезисы выступления:
роль казахстанских банков в кредитовании экономики упала по отношению к ВВП с 67% в в 2009 году до 21%, причем большая доля приходится на кредиты для физлиц - на потребительские и ипотечные займы. Доля корпоративных займов по отношению к ВВП упала на рекордно низкие уровни – до 10%, хотя в России эта доля растёт, несмотря на санкции, и достигала 60%.;
главный фактор – это падение конкурентоспособности казахстанской экономики по отношению к российской и рост импорта российских товаров;
происходит рублевизация экономики Казахстана, а не долларизациия, как это происходило раньше;
объем торгов в рублях на казахстанской фондовой бирже KASE вырос в 2,7 раза за последние два года - с 10 млрд до 27 млрд рублей. По общей капитализации рынок Казахстана (около $40 млрд) входит в Топ-50 стран мира, находясь по данному показателю на уровне Греции и Египта. Среди стран СНГ биржа KASE находится на 2 месте.
растёт рублёвое финансирование казахстанских заёмщиков, даже Минфин РК берет займы в рублях. Сейчас на ММВБ торгуются несколько выпусков рублевых суверенных облигаций РК.


Рубль постепенно становится резервной валютой?

[Исправлено: serg kost, 15.11.2021 - 22:28]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:42
#1309
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Цитата:
serg kost:

Хоть сам то сейчас понял на 1 процент, что процитировал на всю страницу? Кто это будет здесь перечитывать и вникать? Тупо скинул свою методичку?)))))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
552
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:56
#1310
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Ну не все же такие глупые?
Происходит дедолларизация нашей экономики в пользу рубля.
Казахстанскому бизнесу не нужны кредиты по причине полного застоя экономики и отсутствия перспектив развития бизнеса.
В ближайшем будущем очень вероятны серьезные проблемы в экономике РК.

У меня нет кредитов, и есть небольшая подушка безопасности. Но и мне за будущее немного страшновато...
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5429
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:57
#1311
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Цитата:
serg kost:
Рубль постепенно становится резервной валютой?

Давно бы так..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.11.21 - 00:50
#1312
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Цитата:
111:
Ну Европа же не вся богатая.. А страны Африки, которые скоро ее обживут? Курды, которых не знаю, миллионов 30, и их когда то раздербанили.. Ирак и Сирия еще не все там. Афганцы..

С повышением глобальной температуры перечисленным странам прийдет кирдык. И кое-кто будет желеть, что не взял дальневосточный гектар. А в Сибири будет красота, как в Краснодаре :lol:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.11.21 - 04:07
#1313
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Пациэнтам психушки ой как далеко до ваших фантазий и переживаний . А их, почему то в больнице держат как не нормальных! Предлагаю установить на форуме пост дежурного психиатора. Здесь ему найдется работа! Один 111 чего стоит! Задаст работы персоналу Кананчиковой дачи!

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 16.11.2021 - 04:12]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.11.21 - 04:29
#1314
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Цитата:
111:

Как прорвало мужчинку! До всего ему есть дело! Сразу анекдот про Гондурас вспомнил! Совет 111ому, как в анекдоте. А ты его поменьше расчесывай!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14183
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.11.21 - 10:01
#1315
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Цитата:
Доктор СИЗШ:


СИЗШ, поделитесь сколько плетей вы получили,
по какому месту и за что.
как долго заживают рубцы и тд.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.11.21 - 10:01
#1316
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Цитата:
abaika95:
Не пыжится сильно


Насчёт "пыжится", я что то сомневаюсь?!?!
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2704
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.11.21 - 10:21
#1317
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Цитата:
abaika95:
А Казахстан ничего Не строит из себя сверхдержаву Не пыжится сильно Войны не ведёт


С чего б пигмею войны вести?
"Не дал Бог свинье рог", а то бы тоже "пыжилась"
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