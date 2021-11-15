Отправлено: - 21:47

ACROS:

Как бы вам, патриоту России

ACROS:

доходчиво обьяснить, что такое свободное передвижение товара, которое Россия предложила сама, правда устами нашего первого президента, не упуская Казахстан из своего круга интересов, разве лишь только так: ".... раньше было маленькие, но очень маленькие, но по три, а теперь большие, ну очень большие , но по пять,,,".

Don Julio:

Напомните, отчего Казахстан ввёл запрет на вывоз бензина в Россию?

Доктор СИЗШ:

в аэропорту Дубай сказали, в жо

Цитата:Без ярлыков, как я понимаю, никак нельзя обойтись, да!?Традиция? Или вирус такой форумный?Цитата:Как бы вам, попроще!Свободное передвижение, это отсутствие запретов. А остальное, все - бла-бла-бла...И вы покуда ни одного доказательства ограничения Россией свободы передвижения не привели.И на морей вопрос, не ответили.Повторю.Цитата:А вот это и есть, прямой запрет. И здесь, как раз, ограничение свободного передвижения товаров.Опровергайте!Цитата:Так, если за неисполнение сего требования, штраф, вы штраф оплатили? Или исполнили?