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≡ Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов считают, что новый законопроект навредит породе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42838
Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов считают, что новый законопроект навредит породе
Отправлено: 15.11.21 - 17:43
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Заводчики тобетов провели тестовые испытания своих питомцев в 14 ноября. Приглашали журналистов - чтобы наглядно доказать необходимость этого элемента дрессировки. Корреспондент "НГ" откликнулся, посмотрел на тесты и выслушал аргументы.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
129
Re: Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов...
Отправлено: 15.11.21 - 23:57
#15
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Конечно, тестовые испытания - это натуральное обеливание собачьих боев. Дрессировать собаку надо, на охрану, на защиту, а не выяснять какой кобель сильнее.
Цитата из Википедии - Наряду с очевидными плюсами, у этого вида проверки есть и минусы: разводимые по результатам боёв алабаи утрачивают свойственное породе ритуальное поведение, имеют очень высокий уровень внутривидовой агрессии, не способны жить стаей, кроме как в паре кобель-сука.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
323
Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов считают, что новый законопроект навредит породе
Отправлено: 16.11.21 - 00:09
#16
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Цитата:
111:

Провокаторов на форуме за людей не считаю. В дискуссии с ними не вступаю.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
323
Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов считают, что новый законопроект навредит породе
Отправлено: 16.11.21 - 00:30
#17
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Цитата:
111:

Ой прости, профессора узкоколейных наук не заметил рядышком! Уже побрили тебя? Что там нагородил по пьянке?
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A
§ Alitoshka
(Пользователи)
Регистрация:
15.11.21
Сообщений:
2
Re: Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов...
Отправлено: 16.11.21 - 09:33
#18
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Вбейте в поиске сайта ng.kz Асланбек МУРЗАТАЕВ. Не про нашего любителя четвероногих пишут? Для примера
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A
§ Alitoshka
(Пользователи)
Регистрация:
15.11.21
Сообщений:
2
Re: Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов...
Отправлено: 16.11.21 - 09:37
#19
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А в данной статье фамилия у Асланбека в начале МУРЗАТАЕВ, в конце Муртазаев.
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