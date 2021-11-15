Re: Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов...

Отправлено: - 23:57

Конечно, тестовые испытания - это натуральное обеливание собачьих боев. Дрессировать собаку надо, на охрану, на защиту, а не выяснять какой кобель сильнее.

Цитата из Википедии - Наряду с очевидными плюсами, у этого вида проверки есть и минусы: разводимые по результатам боёв алабаи утрачивают свойственное породе ритуальное поведение, имеют очень высокий уровень внутривидовой агрессии, не способны жить стаей, кроме как в паре кобель-сука.