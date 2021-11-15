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Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42838
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 11:59
В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты. Казахстанскому тенге исполнилось 28 лет. как менялась национальная валюта на протяжении этих лет, читайте в этом материале.
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D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 45
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 21:47
Цитата:
Без ярлыков, как я понимаю, никак нельзя обойтись, да!?
Традиция? Или вирус такой форумный?
Цитата:
Как бы вам, попроще!
Свободное передвижение, это отсутствие запретов. А остальное, все - бла-бла-бла...
И вы покуда ни одного доказательства ограничения Россией свободы передвижения не привели.
И на морей вопрос, не ответили.
Повторю.
Цитата:
А вот это и есть, прямой запрет. И здесь, как раз, ограничение свободного передвижения товаров.
Опровергайте!
Цитата:
Так, если за неисполнение сего требования, штраф, вы штраф оплатили? Или исполнили?
ACROS:
Как бы вам, патриоту России
Как бы вам, патриоту России
Без ярлыков, как я понимаю, никак нельзя обойтись, да!?
Традиция? Или вирус такой форумный?
Цитата:
ACROS:
доходчиво обьяснить, что такое свободное передвижение товара, которое Россия предложила сама, правда устами нашего первого президента, не упуская Казахстан из своего круга интересов, разве лишь только так: ".... раньше было маленькие, но очень маленькие, но по три, а теперь большие, ну очень большие , но по пять,,,".
доходчиво обьяснить, что такое свободное передвижение товара, которое Россия предложила сама, правда устами нашего первого президента, не упуская Казахстан из своего круга интересов, разве лишь только так: ".... раньше было маленькие, но очень маленькие, но по три, а теперь большие, ну очень большие , но по пять,,,".
Как бы вам, попроще!
Свободное передвижение, это отсутствие запретов. А остальное, все - бла-бла-бла...
И вы покуда ни одного доказательства ограничения Россией свободы передвижения не привели.
И на морей вопрос, не ответили.
Повторю.
Цитата:
Don Julio:
Напомните, отчего Казахстан ввёл запрет на вывоз бензина в Россию?
Напомните, отчего Казахстан ввёл запрет на вывоз бензина в Россию?
А вот это и есть, прямой запрет. И здесь, как раз, ограничение свободного передвижения товаров.
Опровергайте!
Цитата:
Доктор СИЗШ:
в аэропорту Дубай сказали, в жо
в аэропорту Дубай сказали, в жо
Так, если за неисполнение сего требования, штраф, вы штраф оплатили? Или исполнили?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2189
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 22:00
Цитата:
А, зачем мне это нужно?? Что бы с вами вести пустопоржние, диванные и ни о чём рассуждения?? Если бы вы ещё владели темой и были практиком. Если так сильно хочется, то спросите у министра энергетики: заходите в Егов и пишите свой вопрос.
Цитата:
Вообще - финиш !! Что в лоб, что по лбу. Как говорят, мои знакомые кавказцы: - давай, ыды, Наташа, до свидания.
[Исправлено: ACROS, 15.11.2021 - 22:05]
Don Julio:
Опровергайте!
Опровергайте!
А, зачем мне это нужно?? Что бы с вами вести пустопоржние, диванные и ни о чём рассуждения?? Если бы вы ещё владели темой и были практиком. Если так сильно хочется, то спросите у министра энергетики: заходите в Егов и пишите свой вопрос.
Цитата:
Don Julio:
Свободное передвижение, это отсутствие запретов.
Свободное передвижение, это отсутствие запретов.
Вообще - финиш !! Что в лоб, что по лбу. Как говорят, мои знакомые кавказцы: - давай, ыды, Наташа, до свидания.
[Исправлено: ACROS, 15.11.2021 - 22:05]
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 129
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 22:09
Цитата:
А монету 200 тенге куда дели?
Монетный ряд составляет последовательную кратную структуру 1-2-5-10-20-50 и 100 тенге.
А монету 200 тенге куда дели?
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 45
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 22:11
Цитата:
Я думал ты за свои слова отвечаешь. Ну нет, так, нет.
Цитата:
Если бы, да кабы. Вы заявили тему, но доказательств не привели. Я же напротив, привёл доказательство, которое ты не опроверг, предпочтя уйти от ответа.
Ну или попросту, слиться.
Цитата:
От тебя не ожидал. Буду иметь ввиду. Мы ведь, оба поняли что ты сказал? Да?
ACROS:
А, зачем мне это нужно??
А, зачем мне это нужно??
Я думал ты за свои слова отвечаешь. Ну нет, так, нет.
Цитата:
ACROS:
Если бы вы ещё владели темой и были практиком.
Если бы вы ещё владели темой и были практиком.
Если бы, да кабы. Вы заявили тему, но доказательств не привели. Я же напротив, привёл доказательство, которое ты не опроверг, предпочтя уйти от ответа.
Ну или попросту, слиться.
Цитата:
ACROS:
Как говорят, мои знакомые кавказцы: - давай, ыды, Наташа, до свидания.
Как говорят, мои знакомые кавказцы: - давай, ыды, Наташа, до свидания.
От тебя не ожидал. Буду иметь ввиду. Мы ведь, оба поняли что ты сказал? Да?
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 23:05
Цитата:
Я 10 лет назад покупал литр натурального сока любого за 1 доллар. Сейчас покупаю за 1 доллар. Вот она, настоящая валюта. С такой валютой даже в пенсионный фонд перечисления делать не западло, тем более если тебе на каждый твой доллар закидывают еще один доллар сверху.
electro:
Как не стыдно с 200 тенге до 60000 тенге опуститься? Позорище-то какое! Это по зарплате в 300 раз подняли... что по ценам говорить? Космос.
Как не стыдно с 200 тенге до 60000 тенге опуститься? Позорище-то какое! Это по зарплате в 300 раз подняли... что по ценам говорить? Космос.
Я 10 лет назад покупал литр натурального сока любого за 1 доллар. Сейчас покупаю за 1 доллар. Вот она, настоящая валюта. С такой валютой даже в пенсионный фонд перечисления делать не западло, тем более если тебе на каждый твой доллар закидывают еще один доллар сверху.
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 23:12
У меня на казахстанском пенсионном счете было в тенге 10 штук баксов, щас 3 штуки. На кого заяву писать про украденные 7 тысяч? А сколько сперли у вас?
[Исправлено: maxsaf, 15.11.2021 - 23:14]
[Исправлено: maxsaf, 15.11.2021 - 23:14]
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5429
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 23:12
Цитата:
Ну как то, пруф в студию...
У нас это ровно тоже самое..
Тот же один доллар..
maxsaf:
лет назад покупал литр натурального сока любого за 1 доллар. Сейчас покупаю за 1 доллар
лет назад покупал литр натурального сока любого за 1 доллар. Сейчас покупаю за 1 доллар
Ну как то, пруф в студию...
У нас это ровно тоже самое..
Тот же один доллар..
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5429
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 23:18
Цитата:
Хм..
Бакс так обесценился?
maxsaf:
меня на казахстанском пенсионном счете было в тенге 10 штук баксов, щас 3 штуки. На
меня на казахстанском пенсионном счете было в тенге 10 штук баксов, щас 3 штуки. На
Хм..
Бакс так обесценился?
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 23:36
Цитата:
Так вот же он
Цитата:
111:
Ну как то, пруф в студию...
Ну как то, пруф в студию...
Так вот же он
Цитата:
111:
У нас это ровно тоже самое.. Тот же один доллар..
У нас это ровно тоже самое.. Тот же один доллар..
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 23:37
Цитата:
Лучше прочти еще раз, на всякий случай, то что я написал
111:
Хм.. Бакс так обесценился?
Хм.. Бакс так обесценился?
Лучше прочти еще раз, на всякий случай, то что я написал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 321
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 00:03
Я считаю инляцию теньге по цене сарделек. Раньше они стоили 130 теньге за 1 кг. Теперь они стоят минимум 2600 теньге за 1 кг. То есть теньге обесценилось в 20 раз! Сказать по другому, сегодняшнее теньге стоит 5 процентов от провозглашенного по курсу. Назовите мне еще одну валюту!
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