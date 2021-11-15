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Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении легкового автомобиля с лесозовозом в Костанайской области
Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении легкового автомобиля с лесозовозом в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42838
Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении легкового автомобиля с лесозовозом в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 10:34
Еще одна девушка в результате ДТП попала в больницу. Подробности аварии, произошедшей 13 ноября около 19.20, рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 10:34
ППЦ!
Ещё одна авария!
Ещё одна авария!
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5429
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 10:50
Да уж..
Неподготовленные не мы и не дороги..
Неподготовленные не мы и не дороги..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 515
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 11:12
В такую погоду надо быть осторожным и соблюдать скоростной режим.А не летать как оголтелый На верху принимают круглосуточно!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 749
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 13:40
Не от лучшей жизни покупают эти китайские капсулы смерти + рос учёт(видимо по технике тоже не всё в порядке) наши граждане.. Уберите грабительский и не понятный утиль сбор и люди начнут ездить на нормальных авто. А пока вот так.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1222
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 14:02
Цитата:
Точно. Вчера перед Рудным была авария, 15-ю аж разорвало по направлению удара. И хотя не он виновник, и возможно, очень аккуратный водитель, но вот так бывает, что кто-то через разделительную полосу приезжает со встречной и бьёт лоб в лоб. Машины должны превышать какой-то минимум безопасности и спасать жизнь владельцу и пассажирам.
Сабыр:
Не от лучшей жизни покупают эти китайские капсулы смерти + рос учёт
Не от лучшей жизни покупают эти китайские капсулы смерти + рос учёт
Точно. Вчера перед Рудным была авария, 15-ю аж разорвало по направлению удара. И хотя не он виновник, и возможно, очень аккуратный водитель, но вот так бывает, что кто-то через разделительную полосу приезжает со встречной и бьёт лоб в лоб. Машины должны превышать какой-то минимум безопасности и спасать жизнь владельцу и пассажирам.
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 14:13
Цитата:
От плохой жизни вообще автомобили не покупают.
Сабыр:
Не от лучшей жизни покупают эти китайские капсулы смерти
Не от лучшей жизни покупают эти китайские капсулы смерти
От плохой жизни вообще автомобили не покупают.
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 14:14
Цитата:
Минимум они превышают. Но если машину разорвало - значит скорость встречного автомобиля была очень высокой.
Тот самый:
Машины должны превышать какой-то минимум безопасности
Машины должны превышать какой-то минимум безопасности
Минимум они превышают. Но если машину разорвало - значит скорость встречного автомобиля была очень высокой.
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 19:49
Цитата:
Судя по новости появившейся чуть позднее, об аварии мерседеса и джипа, дело не в Китае, и не в россучете.
А все таки в самих ездющих гражданах.
Цитата:
Да где вы раньше были!?
Да чтоже вы раньше молчали!?
Вот оно оказывается как! Ну кто бы мог подумать, как все просто!
Сабыр:
Не от лучшей жизни покупают эти китайские капсулы смерти + рос учёт(видимо по технике тоже не всё в порядке) наши граждане.. Уберите грабительский и не понятный утиль сбор и люди начнут ездить на нормальных авто. А пока вот так.
Не от лучшей жизни покупают эти китайские капсулы смерти + рос учёт(видимо по технике тоже не всё в порядке) наши граждане.. Уберите грабительский и не понятный утиль сбор и люди начнут ездить на нормальных авто. А пока вот так.
Судя по новости появившейся чуть позднее, об аварии мерседеса и джипа, дело не в Китае, и не в россучете.
А все таки в самих ездющих гражданах.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В такую погоду надо быть осторожным и соблюдать скоростной режим.А не летать как оголтелый
В такую погоду надо быть осторожным и соблюдать скоростной режим.А не летать как оголтелый
Да где вы раньше были!?
Да чтоже вы раньше молчали!?
Вот оно оказывается как! Ну кто бы мог подумать, как все просто!
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 23:02
Какая была необходимость в этой поездки со стороны водителя и пассажиров Лифана? Может было проще довериться опытному водителю, и выехать на индрайверу?
Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении легкового автомобиля с лесозовозом в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 23:12
Цитата:
Возможно все дело в чем.
Дело в том, что в Пакистане индрайверы возможно лучше проверяют водителей. Их опыт. Опыт работы на скотовозах или щебневозах.
Доктор СИЗШ:
Может было проще довериться опытному водителю, и выехать на индрайверу?
Может было проще довериться опытному водителю, и выехать на индрайверу?
Возможно все дело в чем.
Дело в том, что в Пакистане индрайверы возможно лучше проверяют водителей. Их опыт. Опыт работы на скотовозах или щебневозах.
Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении легкового автомобиля с лесозовозом в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 23:50
Цитата:
Возрастные изменения у этого человека! Несет какую то чепуху! Модераторы проверьте этого человека! Может Пакистан ему чудится в его панических атаках?
Don Julio:
Возрастные изменения у этого человека! Несет какую то чепуху! Модераторы проверьте этого человека! Может Пакистан ему чудится в его панических атаках?
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