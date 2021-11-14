Отправлено: - 12:35

maxsaf:

Да никто не хочет быть чабаном. Проще же выучиться на психолога и на форуме на кнопки тыкать.

Цитата:Можно ещё выучиться на бизнесмена, эти знания сильно помогают возить тележки на складской.