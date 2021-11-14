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Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не освоили в Казахстане за последние 3 года
Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не освоили в Казахстане за последние 3 года
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