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≡ Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не освоили в Казахстане за последние 3 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42838
Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не освоили в Казахстане за последние 3 года
Отправлено: 14.11.21 - 12:32
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Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на запрос депутата Сената Ахылбека Куришбаева по поводу подготовки кадров в области сельского хозяйства.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14044
Re: Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не...
Отправлено: 14.11.21 - 12:32
#1
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Да никто не хочет быть чабаном. Проще же выучиться на психолога и на форуме на кнопки тыкать. :lol:
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
45
Re: Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не...
Отправлено: 14.11.21 - 12:35
#2
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Цитата:
maxsaf:
Да никто не хочет быть чабаном. Проще же выучиться на психолога и на форуме на кнопки тыкать.

Можно ещё выучиться на бизнесмена, эти знания сильно помогают возить тележки на складской.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14181
Re: Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не...
Отправлено: 14.11.21 - 12:51
#3
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Цитата:
maxsaf:
Проще же выучиться на психолога и


в России.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14044
Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не освоили в Казахстане за последние 3 года
Отправлено: 14.11.21 - 13:31
#4
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Цитата:
Don Julio:
Можно ещё выучиться на бизнесмена, эти знания сильно помогают возить тележки на складской.

Предлагаю подробностями вашей нелегкой жизни поделиться во флуде - там умеют выслушать ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14044
Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не освоили в Казахстане за последние 3 года
Отправлено: 14.11.21 - 13:54
#5
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Цитата:
alex_60:
в России.

Чтобы потом Путина обвинять, что специалист никакой по итогу получился ;-) :lol:
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
45
Re: Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не...
Отправлено: 14.11.21 - 19:27
#6
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Цитата:
maxsaf:
Предлагаю подробностями вашей нелегкой жизни поделиться во флуде - там умеют выслушать

Как нибудь, вследующий раз.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2189
Re: Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не...
Отправлено: 14.11.21 - 22:05
#7
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Типичный бездушный ответ-отписка государственного бюрократа: - не раскрыта причина неосвоения этих 4 000 грантов- почему люди не хотят учиться, причём бесплатно, на сельхозпрофессии. Идёт простое, стороннее перечисление: туда столько, сюда столько.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
321
Re: Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не...
Отправлено: 15.11.21 - 23:11
#8
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Цитата:
ACROS:

Ответ простой. Никто не хочет быть дипломированным лакеем и холуем у зажравшегося сельского бая, который прихватизировал тысячи паев и захватил земли сельской бедноты.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14044
Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не освоили в Казахстане за последние 3 года
Отправлено: 15.11.21 - 23:17
#9
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
у зажравшегося сельского бая, который прихватизировал тысячи паев и захватил земли сельской бедноты.

Землю - крестьянам, фабрики - рабочим?))
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
321
Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не освоили в Казахстане за последние 3 года
Отправлено: 15.11.21 - 23:40
#10
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Цитата:
maxsaf:

Ну хотя бы и так! Как быстро мы посадили себе на шею кучку сельских богатеев. И жалуемся на тяжелую жизнь в селе. Там поле непаханное для сельских прокуроров. Вроде было обещаны выплаты и корма для первичных держателей земельных паев? Райакимы подскажите мне, как звучит по новому этот пункт!

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 15.11.2021 - 23:41]
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