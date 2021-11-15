Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов считают, что новый законопроект навредит породе
Отправлено: 15.11.21 - 17:43
Заводчики тобетов провели тестовые испытания своих питомцев в 14 ноября. Приглашали журналистов - чтобы наглядно доказать необходимость этого элемента дрессировки. Корреспондент "НГ" откликнулся, посмотрел на тесты и выслушал аргументы. Читать новость
Чем же тогда ваше зоотехническое мероприятие отличается от собачьих боев, которые запрещены во многих регионах Казахстана? - спросил я.
- При проведении тестовых испытаний собак соблюдаются строгие правила, - ответил Мурзатаев. - Во-первых, у нас есть специальные судьи (обычно их можно узнать по желтым жилетам), которые следят за соблюдением правил собаками и заводчиками. Например, бой прекращают, если собака начинает лаять, если она скулит или же убегает и не хочет драться.
такого понятия, как тестовые испытания, не будет, их просто запретят
Та же фига, только в профиль, снизу. Как ни крути, как ни называй. Хоть тестовый, но это бой. Цитата:
В нашем регионе волки нападают не часто, но собаки охраняют скот не только от них. Насчет ружья - человек не может следить за стадом круглосуточно, а тобет постоянно рядом. Он должен дать волкам, лисам и корсакам достойный отпор, а не убегать как трус.
Пусть скажет, сколько у него голов в стаде. Всмысле в отаре. И сколько его лучшая собака порвала хорьков, лис, волков. Рупьзасто, что у него нету таких цифр. Зато наверняка есть цифры сколько его собаки провели "тестовых испытаний". И в скольких они победили. Так об чем дальше спорить? И да, что все пастушеские породы собак должны быть еще и бойцовыми?
Законопроект будет правильный. Не надо мучить животных изза человеческой алчности. Ни одна собака не сможет защитить от стаи волков. Надуманно все это. Не надо дурить людей своими баснями про неких предков, которые любили собак. Казахи не любили и не любят собак.
Нужно понимать, что иначе вы навряд ли сможете оборонять баранов от волков.
Ёкарный бабай... а то у нас прям стада баранов по степям ходят, вместе с коровами и конями по рудненской трассе. Наверняка большая часть этих собак городские и баранов в глаза не видели, но ведь какой аргументишко придумали... бараны и волки. Как раз в тему попался в инстаграмм такой крик души.. как раз про алабая...
Я так понимаю в черте города ни джайляу, ни пасущихся баранов нет, охранять их от волков нет надобности. Так может в населенных пунктах запретить содержание подобных узкоспециализированных пород?
Доктор СИЗШ: Не надо дурить людей своими баснями про неких предков, которые любили собак. Казахи не любили и не любят собак.
Где написано, что предки любили собак? Ясно сказано - разводили собак, а не любили. А разводили только по одной причине - защита стад от хищников. А стада, это жизнь и процветание народа. На протяжении веков к собакам отношение чисто потребительское. Цитата:
Доктор СИЗШ: Ни одна собака не сможет защитить от стаи волков.
Да, вы правы... одна собака действительно не сможет, а несколько собак вполне. Цитата:
yudjin: Так может в населенных пунктах запретить содержание подобных узкоспециализированных пород?
Она же не покусала её и не покалечила? Под понятие узкоспециализированные породы, попадают 80% всех собачьих пород, и это не выход. Я думаю было бы лучше подходить к этому вопросу индивидуально, согласно породным характеристикам каждой породы и тщательно прописать правила содержания для каждой охранной, бойцовой или охотничьей породы.
Так получилось, что моей первой работой в селе стало пастух частного скота. Начинали пасти в те времена очень рано, ища корм среди снежных прогалин. Отец всегда давал мне свой карабин марки ТОЗ, для защиты от волков. Иногда попадались мне тощие и облезлые волки, которые сами шарахались от всего живого. Меня прельщали 50 рублей премии за убитого волка. Я загонял волка на вспаханное поле, и через пару километроа погони пристреливал его.Что было, то было!
antonK: это я к тому что, на мой взгляд, в качестве аргумента говорить - мы всегда так делали и предки так делали, не самый удачный аргумент
Абсолютно согласна, несчастных волков уже почти истребили. Лучше создать закон, контролирующий, чтобы оставшиеся волки, не чувствовали необходимости нападать на стада. Чтобы кормовая база для волков была достаточной и без баранов. А от двуногих волков с ружьём собака вряд ли сможет защитить...
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