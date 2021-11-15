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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 88 из 88«1...868788
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:16
#1306
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Цитата:
maxsaf:
Прям настолько все плохо будет?)))

Ну Европа же не вся богатая..
А страны Африки, которые скоро ее обживут?
Курды, которых не знаю, миллионов 30, и их когда то раздербанили..
Ирак и Сирия еще не все там.
Афганцы..
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:17
#1307
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Цитата:
maxsaf:
Он обещал меня игнорить, теперь

Я всегда говорю, это непрактично со стороны тех, кому надо и нравится высказываться..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:27
#1308
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Цитата:
12 ноября, на IX Конгрессе финансистов Казахстана рассказала одна из спикеров, председатель правления системообразующего и крупнейшего банка – Halyk Bank Умут Шаяхметова.
Краткие тезисы выступления:
роль казахстанских банков в кредитовании экономики упала по отношению к ВВП с 67% в в 2009 году до 21%, причем большая доля приходится на кредиты для физлиц - на потребительские и ипотечные займы. Доля корпоративных займов по отношению к ВВП упала на рекордно низкие уровни – до 10%, хотя в России эта доля растёт, несмотря на санкции, и достигала 60%.;
главный фактор – это падение конкурентоспособности казахстанской экономики по отношению к российской и рост импорта российских товаров;
происходит рублевизация экономики Казахстана, а не долларизациия, как это происходило раньше;
объем торгов в рублях на казахстанской фондовой бирже KASE вырос в 2,7 раза за последние два года - с 10 млрд до 27 млрд рублей. По общей капитализации рынок Казахстана (около $40 млрд) входит в Топ-50 стран мира, находясь по данному показателю на уровне Греции и Египта. Среди стран СНГ биржа KASE находится на 2 месте.
растёт рублёвое финансирование казахстанских заёмщиков, даже Минфин РК берет займы в рублях. Сейчас на ММВБ торгуются несколько выпусков рублевых суверенных облигаций РК.


Рубль постепенно становится резервной валютой?

[Исправлено: serg kost, 15.11.2021 - 22:28]
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:42
#1309
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Цитата:
serg kost:

Хоть сам то сейчас понял на 1 процент, что процитировал на всю страницу? Кто это будет здесь перечитывать и вникать? Тупо скинул свою методичку?)))))
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