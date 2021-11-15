Отправлено: - 22:27

12 ноября, на IX Конгрессе финансистов Казахстана рассказала одна из спикеров, председатель правления системообразующего и крупнейшего банка – Halyk Bank Умут Шаяхметова.

Краткие тезисы выступления:

роль казахстанских банков в кредитовании экономики упала по отношению к ВВП с 67% в в 2009 году до 21%, причем большая доля приходится на кредиты для физлиц - на потребительские и ипотечные займы. Доля корпоративных займов по отношению к ВВП упала на рекордно низкие уровни – до 10%, хотя в России эта доля растёт, несмотря на санкции, и достигала 60%.;

главный фактор – это падение конкурентоспособности казахстанской экономики по отношению к российской и рост импорта российских товаров;

происходит рублевизация экономики Казахстана, а не долларизациия, как это происходило раньше;

объем торгов в рублях на казахстанской фондовой бирже KASE вырос в 2,7 раза за последние два года - с 10 млрд до 27 млрд рублей. По общей капитализации рынок Казахстана (около $40 млрд) входит в Топ-50 стран мира, находясь по данному показателю на уровне Греции и Египта. Среди стран СНГ биржа KASE находится на 2 месте.

растёт рублёвое финансирование казахстанских заёмщиков, даже Минфин РК берет займы в рублях. Сейчас на ММВБ торгуются несколько выпусков рублевых суверенных облигаций РК.

[Исправлено: serg kost, 15.11.2021 - 22:28]

Цитата:Рубль постепенно становится резервной валютой?