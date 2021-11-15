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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 20:36
Цитата:
А тебя за что разжаловали?
111:
А тебя за что разжаловали?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 20:58
Цитата:
При этом Европа живёт лучше России
Странно правда?))
Цитата:
Согласен
Тебя замазали не обьективно
Как бы в кучу) Цитата:
Нет за тонкую толстость))
Цитата:
Нет
У Сша кроме этого куча своего
И да инженеры советские или российские?)
Цитата:
Я вроде как об этом и говорю
Россия живёт советским наследием
Своего ничего))
Цитата:
Странно
А где сотни заводов похереных Путиным?))
А где ввп? А где образование,экономика? Культура?
Нету ничего
Один Соловьев)
111:
Экономически у нее есть нефть и газ, а вот в Ойропе нет ничего..
Экономически у нее есть нефть и газ, а вот в Ойропе нет ничего..
При этом Европа живёт лучше России
Странно правда?))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Да я просто обратил внимание тех, кого нельзя здесь называть и уж тем более критиковать, на плохое качество их работы. А они обиделись.
Да я просто обратил внимание тех, кого нельзя здесь называть и уж тем более критиковать, на плохое качество их работы. А они обиделись.
Согласен
Тебя замазали не обьективно
Как бы в кучу) Цитата:
111:
О, абайку тоже на модерацию.. Заинетолерантность к коням наверно.
О, абайку тоже на модерацию.. Заинетолерантность к коням наверно.
Нет за тонкую толстость))
Цитата:
serg kost:
эталонные чёрные очки на глазах! То есть, когда США пользуется советским и российским обогащённым ураном, когда США переделали советский Як-141 в современный F-35, когда Ключевые элементы для Боинг-787 разрабатывают 300 российских инженеров, это не советское наследие?!
эталонные чёрные очки на глазах! То есть, когда США пользуется советским и российским обогащённым ураном, когда США переделали советский Як-141 в современный F-35, когда Ключевые элементы для Боинг-787 разрабатывают 300 российских инженеров, это не советское наследие?!
Нет
У Сша кроме этого куча своего
И да инженеры советские или российские?)
Цитата:
serg kost:
Когда в Европу идут газ и нефть по советским трубопроводам, для авиалайнеров из России поставляются крупные детали из титана (как и для Боинга в США), это тоже не советское наследие?!
Когда в Европу идут газ и нефть по советским трубопроводам, для авиалайнеров из России поставляются крупные детали из титана (как и для Боинга в США), это тоже не советское наследие?!
Я вроде как об этом и говорю
Россия живёт советским наследием
Своего ничего))
Цитата:
serg kost:
Ну а что потеряла Россия после СССР? Практически ничего. Даже гражданское авиастроение возрождается.
Ну а что потеряла Россия после СССР? Практически ничего. Даже гражданское авиастроение возрождается.
Странно
А где сотни заводов похереных Путиным?))
А где ввп? А где образование,экономика? Культура?
Нету ничего
Один Соловьев)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:00
Цитата:
Ну не,это уже каннибализм)))
Цитата:
О России речь или уже обо всех?
А Казахстан ничего
Не строит из себя сверхдержаву
Не пыжится сильно
Войны не ведёт
И это уже хорошо
Не Африка
maxsaf:
А вы их в беш за это
А вы их в беш за это
Ну не,это уже каннибализм)))
Цитата:
serg kost:
А что Казахстан?
А что Казахстан?
О России речь или уже обо всех?
А Казахстан ничего
Не строит из себя сверхдержаву
Не пыжится сильно
Войны не ведёт
И это уже хорошо
Не Африка
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:03
Цитата:
Бедняжка Серёга думал что кто-то тут ждёт его))
Все спали уже))
Цитата:
Ну это перебор)
Москву жгли,Киев жгли,Рязань жгли
Это не пол мира)
А если ещё древнее копнуть то аж страшно))
Серый волк:
Поезд наконец прибыл из Санкт-Петербурга в Москву. Талибанский клоун свободен. Бедняжка тролик сидел тут до
Поезд наконец прибыл из Санкт-Петербурга в Москву. Талибанский клоун свободен. Бедняжка тролик сидел тут до
Бедняжка Серёга думал что кто-то тут ждёт его))
Все спали уже))
Цитата:
Don Julio:
Чето сегодня очень скромно. Обычно говорят о половине мира.
Чето сегодня очень скромно. Обычно говорят о половине мира.
Ну это перебор)
Москву жгли,Киев жгли,Рязань жгли
Это не пол мира)
А если ещё древнее копнуть то аж страшно))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:09
Глаз радуется зелени.Полезный цвет для глаз.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:31
Цитата:
Я про лошадей вообще-то )) конебализм
abaika95:
Ну не,это уже каннибализм)))
Ну не,это уже каннибализм)))
Я про лошадей вообще-то )) конебализм
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:34
Цитата:
За Дзюбу..
Уже не ваш земляк:
тебя за что разжаловали?
тебя за что разжаловали?
За Дзюбу..
D
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 43
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:35
Цитата:
Какая чудесная сенокосилка.
Цитата:
Да вы маньяк, батенька!
Аж страшно))
Копайте вверх! Там солнце, там тепло!
Цитата:
Напомните, это до украинцев, или после?
Цитата:
Пыхтит чувачок, клацая раскряченными клешнями по клавишам, пуча подслеповатые гласки на экран. Внадежде на заветные 30 комментов.
111: Взял такую штуку, теперь как установить, проблема, тяжелая блин, а та,
Какая чудесная сенокосилка.
Цитата:
abaika95:
Москву жгли,Киев жгли,Рязань жгли Это не пол мира) А если ещё древнее копнуть то аж страшно))
Москву жгли,Киев жгли,Рязань жгли Это не пол мира) А если ещё древнее копнуть то аж страшно))
Да вы маньяк, батенька!
Аж страшно))
Копайте вверх! Там солнце, там тепло!
Цитата:
abaika95:
Киев жгли,
Киев жгли,
Напомните, это до украинцев, или после?
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Глаз радуется зелени.
Глаз радуется зелени.
Пыхтит чувачок, клацая раскряченными клешнями по клавишам, пуча подслеповатые гласки на экран. Внадежде на заветные 30 комментов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:36
Цитата:
Пока что..
В обозримом будущем это будет примерно как у не нашего в девятиэтажке..
abaika95:
При этом Европа живёт лучше России
При этом Европа живёт лучше России
Пока что..
В обозримом будущем это будет примерно как у не нашего в девятиэтажке..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:40
Цитата:
А где сотни заводов, построенных при Путине? Работают.
И ввп на душу населения больше, чем при СССР хоть в номинале, хоть по ППС.
И образование у в России лучше, чем у нас.
Кстати, вспомнилось. Нужно мне проехать в Москве на адрес. Сажусь в метро, доезжаю до станции в подземке. Потом выхожу наверх, бесплатно сажусь на электричку до нужной станции.
То есть, там метро и наземные электропоезда связали в одну транспортную сеть. И билет в метро в течении часа после оплаты даёт право бесплатного проезда на электричке по городу Москва. Удобно очень.
abaika95:
А где сотни заводов похереных Путиным?)) А где ввп? А где образование,экономика? Культура?
А где сотни заводов похереных Путиным?)) А где ввп? А где образование,экономика? Культура?
А где сотни заводов, построенных при Путине? Работают.
И ввп на душу населения больше, чем при СССР хоть в номинале, хоть по ППС.
И образование у в России лучше, чем у нас.
Кстати, вспомнилось. Нужно мне проехать в Москве на адрес. Сажусь в метро, доезжаю до станции в подземке. Потом выхожу наверх, бесплатно сажусь на электричку до нужной станции.
То есть, там метро и наземные электропоезда связали в одну транспортную сеть. И билет в метро в течении часа после оплаты даёт право бесплатного проезда на электричке по городу Москва. Удобно очень.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:50
Самолёт Checkmate будет выпускаться и в беспилотном исполнении, без кабины пилота.
Похоже, будет покруче беспилотного ударного "Охотника".
А ведь этот самолёт на экспорт планируется, как самый дешёвый пятого поколения в мире.
Похоже, будет покруче беспилотного ударного "Охотника".
А ведь этот самолёт на экспорт планируется, как самый дешёвый пятого поколения в мире.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:51
Цитата:
Тебе же скушнее будет, не с кем поболтать..
Уже не ваш земляк:
Глаз радуется зелени.Полезный цвет для глаз.
Глаз радуется зелени.Полезный цвет для глаз.
Тебе же скушнее будет, не с кем поболтать..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:53
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ЛНР и ДНР путем доступа их товаров к госзакупкам
Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.
Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:10
Цитата:
Прям настолько все плохо будет?)))
Цитата:
Он обещал меня игнорить, теперь со скуки администрацию достает
111:
В обозримом будущем это будет примерно как у не нашего в девятиэтажке..
В обозримом будущем это будет примерно как у не нашего в девятиэтажке..
Прям настолько все плохо будет?)))
Цитата:
111:
Тебе же скушнее будет, не с кем поболтать..
Тебе же скушнее будет, не с кем поболтать..
Он обещал меня игнорить, теперь со скуки администрацию достает
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:11
Небольшой эксперимент.
Набрал без этого коммента 27 комментариев, особо не тратя тут времени, не споря ни с кем..
Так что бояться этого думаю не стоит..
Набрал без этого коммента 27 комментариев, особо не тратя тут времени, не споря ни с кем..
Так что бояться этого думаю не стоит..
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