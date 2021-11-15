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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 87 из 88«1...85868788»
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
651
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 20:36
#1291
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Цитата:
111:

А тебя за что разжаловали?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11098
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 20:58
#1292
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Цитата:
111:
Экономически у нее есть нефть и газ, а вот в Ойропе нет ничего..

При этом Европа живёт лучше России
Странно правда?))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Да я просто обратил внимание тех, кого нельзя здесь называть и уж тем более критиковать, на плохое качество их работы. А они обиделись.

Согласен
Тебя замазали не обьективно
Как бы в кучу) Цитата:
111:
О, абайку тоже на модерацию.. Заинетолерантность к коням наверно.

Нет за тонкую толстость))
Цитата:
serg kost:
эталонные чёрные очки на глазах! То есть, когда США пользуется советским и российским обогащённым ураном, когда США переделали советский Як-141 в современный F-35, когда Ключевые элементы для Боинг-787 разрабатывают 300 российских инженеров, это не советское наследие?!

Нет
У Сша кроме этого куча своего
И да инженеры советские или российские?)
Цитата:
serg kost:
Когда в Европу идут газ и нефть по советским трубопроводам, для авиалайнеров из России поставляются крупные детали из титана (как и для Боинга в США), это тоже не советское наследие?!

Я вроде как об этом и говорю
Россия живёт советским наследием
Своего ничего))
Цитата:
serg kost:
Ну а что потеряла Россия после СССР? Практически ничего. Даже гражданское авиастроение возрождается.

Странно
А где сотни заводов похереных Путиным?))
А где ввп? А где образование,экономика? Культура?
Нету ничего
Один Соловьев)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11098
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:00
#1293
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Цитата:
maxsaf:
А вы их в беш за это

Ну не,это уже каннибализм)))
Цитата:
serg kost:
А что Казахстан?

О России речь или уже обо всех?
А Казахстан ничего
Не строит из себя сверхдержаву
Не пыжится сильно
Войны не ведёт
И это уже хорошо
Не Африка
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11098
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:03
#1294
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Цитата:
Серый волк:
Поезд наконец прибыл из Санкт-Петербурга в Москву. Талибанский клоун свободен. Бедняжка тролик сидел тут до

Бедняжка Серёга думал что кто-то тут ждёт его))
Все спали уже))
Цитата:
Don Julio:
Чето сегодня очень скромно. Обычно говорят о половине мира.

Ну это перебор)
Москву жгли,Киев жгли,Рязань жгли
Это не пол мира)
А если ещё древнее копнуть то аж страшно))
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
651
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:09
#1295
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Глаз радуется зелени.Полезный цвет для глаз.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14039
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:31
#1296
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Цитата:
abaika95:
Ну не,это уже каннибализм)))

Я про лошадей вообще-то )) конебализм :lol:
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:34
#1297
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
тебя за что разжаловали?

За Дзюбу..
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
43
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:35
#1298
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Цитата:
111: Взял такую штуку, теперь как установить, проблема, тяжелая блин, а та,

Какая чудесная сенокосилка.
Цитата:
abaika95:
Москву жгли,Киев жгли,Рязань жгли Это не пол мира) А если ещё древнее копнуть то аж страшно))

Да вы маньяк, батенька!
Аж страшно))
Копайте вверх! Там солнце, там тепло!
Цитата:
abaika95:
Киев жгли,

Напомните, это до украинцев, или после?
:lol:
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Глаз радуется зелени.

Пыхтит чувачок, клацая раскряченными клешнями по клавишам, пуча подслеповатые гласки на экран. Внадежде на заветные 30 комментов.
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:36
#1299
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Цитата:
abaika95:
При этом Европа живёт лучше России

Пока что..
В обозримом будущем это будет примерно как у не нашего в девятиэтажке..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:40
#1300
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Цитата:
abaika95:
А где сотни заводов похереных Путиным?)) А где ввп? А где образование,экономика? Культура?

А где сотни заводов, построенных при Путине? Работают.
И ввп на душу населения больше, чем при СССР хоть в номинале, хоть по ППС.
И образование у в России лучше, чем у нас.
Кстати, вспомнилось. Нужно мне проехать в Москве на адрес. Сажусь в метро, доезжаю до станции в подземке. Потом выхожу наверх, бесплатно сажусь на электричку до нужной станции.
То есть, там метро и наземные электропоезда связали в одну транспортную сеть. И билет в метро в течении часа после оплаты даёт право бесплатного проезда на электричке по городу Москва. Удобно очень.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:50
#1301
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Самолёт Checkmate будет выпускаться и в беспилотном исполнении, без кабины пилота.
Похоже, будет покруче беспилотного ударного "Охотника".
А ведь этот самолёт на экспорт планируется, как самый дешёвый пятого поколения в мире.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:51
#1302
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Глаз радуется зелени.Полезный цвет для глаз.

Тебе же скушнее будет, не с кем поболтать..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 21:53
#1303
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Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ЛНР и ДНР путем доступа их товаров к госзакупкам
Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14039
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:10
#1304
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Цитата:
111:
В обозримом будущем это будет примерно как у не нашего в девятиэтажке..

Прям настолько все плохо будет?)))

Цитата:
111:
Тебе же скушнее будет, не с кем поболтать..

Он обещал меня игнорить, теперь со скуки администрацию достает :lol:
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 22:11
#1305
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Небольшой эксперимент.
Набрал без этого коммента 27 комментариев, особо не тратя тут времени, не споря ни с кем..
Так что бояться этого думаю не стоит..
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