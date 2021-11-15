Отправлено: - 20:58

111:

Экономически у нее есть нефть и газ, а вот в Ойропе нет ничего..

Уже не ваш земляк:

Да я просто обратил внимание тех, кого нельзя здесь называть и уж тем более критиковать, на плохое качество их работы. А они обиделись.

111:

О, абайку тоже на модерацию.. Заинетолерантность к коням наверно.

serg kost:

эталонные чёрные очки на глазах! То есть, когда США пользуется советским и российским обогащённым ураном, когда США переделали советский Як-141 в современный F-35, когда Ключевые элементы для Боинг-787 разрабатывают 300 российских инженеров, это не советское наследие?!

serg kost:

Когда в Европу идут газ и нефть по советским трубопроводам, для авиалайнеров из России поставляются крупные детали из титана (как и для Боинга в США), это тоже не советское наследие?!

serg kost:

Ну а что потеряла Россия после СССР? Практически ничего. Даже гражданское авиастроение возрождается.

Цитата:При этом Европа живёт лучше РоссииСтранно правда?))Цитата:СогласенТебя замазали не обьективноКак бы в кучу) Цитата:Нет за тонкую толстость))Цитата:НетУ Сша кроме этого куча своегоИ да инженеры советские или российские?)Цитата:Я вроде как об этом и говорюРоссия живёт советским наследиемСвоего ничего))Цитата:СтранноА где сотни заводов похереных Путиным?))А где ввп? А где образование,экономика? Культура?Нету ничегоОдин Соловьев)