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≡ Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в истории
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42837
Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в истории
Отправлено: 14.11.21 - 12:19
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Сборная Франции в рамках отборочного раунда чемпионата мира по футболу-2022 разгромила сборную Казахстана по футболу со счетом 8:0. Это самое крупное поражение казахстанской сборной в официальных матчах.
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
43
Re: Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное...
Отправлено: 14.11.21 - 12:19
#1
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Подижты!
Никогда же такого не было, и вот опять случилось.
А ведь проводится Чемпионат Казахстана, где выявляются лучшие из лучших из всех чемпионов. Строятся футбольные стадионы европейского уровня с европейским же покрытием.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11720
Re: Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное...
Отправлено: 14.11.21 - 19:58
#2
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Флаг Таджикистана немного похож на флаг Италии, по этому же принципу сборная Таджикистана по футболу немного похожа на сборную Италии по футболу.

Футболисты же сбороной Казахстана просто очень долго в процессе матча не могли найти на кого им походить со своим флагом!
У французов флаг очень непохожий! :lol: :lol:

https://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2021/11/14/fut1.jpg
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11720
Re: Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное...
Отправлено: 15.11.21 - 03:49
#3
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Продолжаем смеяться над представителями спорта Ногамяч. :lol:
Флаг России очень похож на флаг Хорватии в черно-белом телевизоре. Только цвета перепутаны.
Не знаю что показывали тренеры сборной России футболистам перед матчем, но весь матч они стойко плавали в лужах вокруг мяча, а в конце с чувством выполненного долга засандалили гол.
В свои ворота. :lol: :lol:

Гол в свои ворота.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4923
Re: Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное...
Отправлено: 15.11.21 - 04:58
#4
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Вообще-то флаг России похож на французский, помню в 14 году майданутые болельщики из хохляндии приняли французов за русских и отвешали им шикарных люлей, по новостям даже говорили
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5424
Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в истории
Отправлено: 15.11.21 - 22:01
#5
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Мне это нравится..
Поделом..
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