Отправлено: - 19:58

Флаг Таджикистана немного похож на флаг Италии, по этому же принципу сборная Таджикистана по футболу немного похожа на сборную Италии по футболу.Футболисты же сбороной Казахстана просто очень долго в процессе матча не могли найти на кого им походить со своим флагом!У французов флаг очень непохожий!